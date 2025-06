Drumdocent Wim Niemeijer neemt afscheid en gaat met pensioen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | STERKE OPWARMING

Het wordt een grijze en bewolkte dag met geregeld wat regen of motregen en ook een toenemende zuidwestenwind: vanochtend staat er windkracht 2 tot 4 maar vanmiddag wordt dat windkracht 4 tot 5, met vlagen van windkracht 6. Daardoor wordt het ook vrij koud want de maximumtemperatuur is nog wel 15 of 16 graden, maar als het regent is het eerder 13 of 14 graden.

Vanavond is het droger en de wind neemt geleidelijk af. Vannacht is er zelfs maar weinig wind en het is dan droog met brede opklaringen. Daardoor is er vannacht kans op mistbanken, minimum van 6 tot 9 graden. Maar morgen wordt een vrij mooie dag met vrij veel zon en wat stapelwolken. Maximum morgen rond 18 graden en een zwakke oostenwind.

Na morgen gaat de temperatuur snel omhoog want tot in het weekend is het dan zonnig. Donderdag wordt het 24 of 25 graden, vrijdag 27 tot 29, en zaterdag 31 tot 33 graden. Dan is er kans op enkele regen- en onweersbuien. Zondag is daardoor wat minder warm met waarschijnlijk wat regen en veel bewolking.