Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WARMER | ZATERDAG 30 GRADEN

We krijgen de komende dagen veel beter weer want tot aan het weekend is er vrij veel zon en per dag gaat de temperatuur omhoog. Vandaag wordt het uiteindelijk 19 of 20 graden en er zijn mooie zonnige perioden, maar er ontstaan ook stapelwolken. De wind is vanmiddag zwak tot matig uit het noordoosten, windkracht 2 tot 4.

Vannacht daalt het naar 8 graden en morgen begint dus nog fris, maar door de zon klimt de temperatuur uiteindelijk naar 22 tot 24 graden. De wind wordt morgenmiddag matig uit oost tot zuidoost: windkracht 3 tot 4.

Een eerste warmere dag dus, en vrijdag en zaterdag zijn daarna echt zomers want vrijdag zal het stijgen naar 27 of 28 graden en zaterdag tot rond de 30 graden. Daarbij is het vrijdag zonnig met een zwakke tot matige oostenwind, zaterdag wordt de wind veranderlijk en in de loop van de middag en avond is het dan benauwd met kans op regen- en onweersbuien. Daarna is het zondag weer een stuk koeler met 20 tot 23 graden met zon en kans op een regenbui. Begin vólgende week is het droog met zon.