Anne Frankboom in Bad Nieuweschans: teken van herinnering, bezinning en hoop

BAD NIEUWESCHANS – Vandaag, op haar geboortedag, werd in Bad Nieuweschans een bijzondere boom ter nagedachtenis aan Anne Frank ingewijd. Deze Anne Frank-boom staat voor herinnering, bezinning en hoop.

Op de hoek van de Hoofdstraat met de Europaweg in Bad Nieuweschans is vanavond een bijzondere boom ingewijd. Deze Witte Paardenkastanje is een nazaat van de boom waar Anne Frank over schreef in haar dagboek: Het Achterhuis. De originele kastanjeboom was zichtbaar vanuit het zolderraam aan de Prinsengracht in Amsterdam, waar Anne gedurende een aantal oorlogsjaren zat ondergedoken. Vlak voordat zij en haar familie werden verraden beschreef ze hoe prachtig de boom in bloei stond; “veel mooier dan verleden jaar”.

Anne werd op 12 juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. In verband met de Jodenhaat en de slechte economische situatie verhuisde het gezin naar Amsterdam, waar Otto Frank een handel in pectine begon. Anne is in 1944, samen met andere onderduikers en haar ouders en zus Margot naar Kamp Westerbork gebracht. Vandaaruit werd het gezin naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Later werd Anne, samen met Margot, naar concentratiekamp Bergen-Belsen gebracht, waar ze beiden in februari 1945 overleden aan vlektyfus.

De originele boom aan de Keizersgracht is in augustus 2010 tijdens een storm omgewaaid. Van deze boom zijn stekken genomen. Deze zijn opgekweekt tot nieuwe bomen en op veel plekken in de wereld geplant als levend monument. De nazaten zijn voorzien van een officieel certificaat, wat ook geldt voor de boom in Bad Nieuweschans.

Plek zorgvuldig gekozen

Op de plek waar de boom vanavond is geplant stond vroeger het graanpakhuis van de Joodse familie Watermann. Mevrouw Johanna Watermann – Löwenstein is op 51 jarige leeftijd in concentratiekamp Sobibor om het leven gebracht.

De boom werd symbolisch door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Jurrie Nieboer geplant. Dit na een korte toespraak door de burgemeester, waarin zij de gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog vergeleek met het leed dat veel mensen in de wereld heden ten dage wordt aangedaan. Zij benoemde daarbij onder anderen de oorlog in Soedan, Oekraïne en Gaza. De burgemeester sloot haar speech af met de historische woorden: “Opdat wij nooit zullen vergeten”. Vervolgens schepte ze, samen met de wethouder, aarde rond de boom. Ook omstanders werden uitgenodigd om “er een schepje bij te doen”. Vervolgens werden belangstellenden uitgenodigd voor een verdiepingsprogramma in de Akkerschans.

Daar verzorgde Bert Noteboom (Geloof in Groningen) een speech over o.a. de locatie van de Anne Frank boom in relatie tot de Joodse geschiedenis. Vanaf het begin van de 18de eeuw vestigden zich de eerste Joden in Bad Nieuweschans. Zij bedreven handel in onder anderen graan, vee en textiel en stichtten er een synagoge. Volgens de Joodse wet mocht daar diensten worden gehouden als er meer dan tien mannen waren. In die tijd bestond 10% van de bevolking in Winschoten en omgeving uit mensen van Joodse afkomst. Het was na Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap in Nederland. Winschoten werd dan ook wel Lutje Mokum, of Sodom, genoemd. Er kwam een Joodse begraafplaats en kinderen gingen naar de Joodse school in het naburige Bunde.

Al ruim voor de oorlog nam het aantal Joodse inwoners in Nieuweschans af. Na de oorlog bleken er nog twee in leven te zijn…………..

Noteboom vergeleek het planten van de Kastanje met een Joodse begrafenis, waarbij iedere aanwezige een schepje aarde in het graf werpt. Als men later een bezoek aan het graf brengt legt men er volgens Joodse traditie een steentje neer. Hij stelde voor om ook regelmatig een kijkje bij de Anne Frankboom te nemen en daar dan ook een “steentje bij te dragen”.

Ydwer Hoekstra (directeur Cultuurhistorisch Centrum Oldambt) vertelde over het onderzoek naar de Joodse geschiedenis in relatie tot de synagoge in het dorp. De synagoge is tot 1930 in gebruik geweest. Toen er geen tien Joodse mannen meer waren mochten er volgens de Joodse traditie geen diensten meer worden gehouden. Het gebouw werd in 1934 verkocht en deed daarna dienst als opslagplaats en later als varkensstal, wat door de Joodse inwoners als een grote vernedering werd gezien.

In 1973 is het gebouw gerestaureerd en later aan de gemeente Oldambt verkocht. Het is de bedoeling dat er een museum over de Joodse gemeenschap, met aandacht voor het verleden en heden, in gevestigd wordt.

De avond werd afgesloten met het uitreiken van de certificaten die bij de boom horen. Deze werden overhandigd aan burgemeester Cora-Yfke Sikkema en Gino Metting van Dorpsbelangen. Een derde certificaat is voor de Stichting Vrienden van Bad Nieuweschans.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg