Grensoverschrijdend tuinplezier met ‘Het Tuinpad Op – In Nachbars Garten’

NEDERLAND, DUITSLAND – In het tuinseizoen van 2025 kunnen liefhebbers van natuur, rust en groen opnieuw hun hart ophalen bij ‘Het Tuinpad Op – In Nachbars Garten’. Deze unieke organisatie zet zich al ruim 40 jaar in voor het openstellen van bijzondere particuliere tuinen én het onder de aandacht brengen van opvallende openbare tuinen en parken — zowel in Nederland als net over de grens in Duitsland.

Wat deze stichting zo bijzonder maakt, is het grensoverschrijdende karakter. Sinds de oprichting in 1984 in Groningen en de uitbreiding naar Duitsland tijdens het “Jaar van Europa” in 1992, zijn er inmiddels tuinen te bezoeken in Groningen, Drenthe en Noordwest-Nedersaksen. Van Oldenburg tot het Emsland: overal openen enthousiaste tuinbezitters hun hekken voor bezoekers.

Een kleurrijke gids als kompas

Tweejaarlijks verschijnt er een handzame tuinengids met daarin informatie over zo’n 130 inspirerende tuinen, compleet met foto’s, plattegronden en praktische gegevens zoals openingsdagen. De gids is tweetalig (Nederlands en Duits) en biedt een schat aan inspiratie voor tuinliefhebbers. Elke tuin wordt zorgvuldig beoordeeld op kwaliteit, sfeer en gastvrijheid. Nieuwe tuinen worden gekeurd door een speciale commissie en daarna om de drie jaar opnieuw bezocht om de kwaliteit te waarborgen.

Geen haast, wel beleving: de ‘tuinenmarathons’

Een bijzonder onderdeel van het tuinprogramma zijn de zogenaamde tuinenmarathons — open tuinenweekenden waarbij bezoekers zonder afspraak meerdere tuinen kunnen bezoeken. De term ‘marathon’ is misschien wat verwarrend, want het draait juist om rustig genieten, ontmoeten, inspiratie opdoen en contact met andere tuinliefhebbers.

De tuinen zijn op deze dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is meestal gratis of op basis van een vrijwillige bijdrage, soms wordt een kleine entree gevraagd.

Tuinenmarathons 2025

Zomermarathon Duitsland: 21 & 22 juni

Zomermarathon Groningen & Drenthe: 28 & 29 juni

Herfstmarathon: 4 & 5 oktober

Een actueel overzicht van alle deelnemende tuinen en data is te vinden op de website:

www.hettuinpadop.nl → Tuinagenda