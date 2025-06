Internationale Dollard Route nu ook via Blauwestad

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJWEL ONBEWOLKT | TWEE ZOMERSE DAGEN

Het is een prachtige dag want afgezien van wat sluierbewolking en een paar kleine stapelwolken is het onbewolkt. Door de zon warmt het heel geleidelijk op en we komen aan het eind van de middag uit op 23 of 24 graden. Daarbij komt vanmiddag een matige oost-zuidoostenwind te staan met windkracht 4, en vlagen van windkracht 5.

Heel warm is het door die wind dus niet maar vanavond gaat de temperatuur niet veel omlaag. Komende nacht daalt het naar 16 graden en ook dan is het helder met sluierbewolking. Morgen komt er ook een zonnige dag achteraan maar dan wordt het een stuk warmer want morgenmiddag wordt het ongeveer 28 graden. De wind is morgen zwak tot matig uit het oosten: windkracht 2 tot 3.

Zaterdag wordt daarna de warmste dag van deze periode want dan kan het 30 graden worden. Het wordt tijdelijk ook drukkend warm met meer bewolking, weinig wind en een enkele regen- of onweersbui. Die kans op buien neemt later op de dag nog wat toe maar het is wel het begin van een afkoeling want zondag is er een westenwind, en dan is het 21 of 22 graden met zon en stapelwolken. Maar ook begin volgende week is het vrij mooi en droog weer met zonnige perioden en maxima tussen 20 en 24 graden.