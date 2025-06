JMPB verlengt hoofdsponsorschap van BromfieTTs

ASSEN – Internationale online-onderdelenleverancier JMPB Onderdelen uit Dedemsvaart heeft zijn samenwerking met het grootste bromfietsevenement van Nederland, BromfieTTs, verlengd voor 2025. Het evenement, de JMPB BromfieTTs, vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 september 2025, wederom tijdens het TABAC Classic GP weekend op het TT Circuit Assen. Met deze verlenging van het hoofdsponsorschap onderstreept JMPB Onderdelen zijn betrokkenheid bij het behoud en de promotie van de klassieke bromfiets en de rijke geschiedenis van het bromfietsen in Nederland.

Jubileum JMPB

Van jongensdroom tot wereldwijde brommerspecialist, sinds de oprichting in 2005 heeft JMPB Onderdelen zich gepositioneerd als specialist in klassieke brommeronderdelen. Nu, 20 jaar later, is JMPB niet meer weg te denken. Vanuit het moderne magazijn met meer dan 25.000 artikelen leveren ze onderdelen aan brommerliefhebbers en wederverkopers over de hele wereld. Wanneer je zoekt naar een zeldzaam maatwerkonderdeel of een technische tekening van jouw klassieke brommer, biedt JMPB een ongeëvenaard assortiment. Het toegewijde team is inmiddels gegroeid naar 17 enthousiaste medewerkers en deelt dezelfde passie als alle bromfietsliefhebbers. Samen werken ze dagelijks met liefde aan het leveren van de beste service en producten voor de klanten.

JMPB Onderdelen uit Dedemsvaart is de trotse hoofdsponsor van de jaarlijkse ‘TT voor bromfietsen’

Op zaterdag 6 september reizen bromfietsers vanuit alle windrichtingen weer af naar het TT Circuit voor het (her)beleven van hun ‘brommertijd’. De JMPB BromfieTTs is inmiddels uitgegroeid tot het grootste bromfietsevenement van Nederland. Mede dankzij de promotie van JMPB komen er ieder jaar meer bromfietsers uit het buitenland naar Assen om te ‘brommen op de TT-baan’.

Terug naar die onbezorgde brommertijd

Tijdens de JMPB BromfieTTs staat het TT-circuit de hele dag in het teken van de 50cc-tweewieler die jarenlang het straatbeeld in Nederland bepaalde. Onder leiding van een ervaren crew van ‘voorrijders’ beleven bromfietsbestuurders de legendarische TT-baan. Onder de bezoekers zijn volwassenen die ooit als puber op de brommer naar de TT gingen om de snelste motorracers ter wereld in actie te zien, echtparen die hun ‘verkering’ opnieuw beleven, opa’s met hun kleinzonen en groepen brommervrienden en -vriendinnen. Iedereen heeft een eigen herinnering aan de ‘onbezorgde brommertijd’ en beleeft deze opnieuw tijdens de JMPB BromfieTTs.



Voor meer informatie over het evenement kunt u terecht op de officiële website: www.bromfietts.nl. Het volledige programma van de TABAC Classic GP Assen, met vele races en bijzondere demonstraties van klassieke racewagens en motoren, en alles wat er tijdens het Classic weekend te beleven is, waaronder natuurlijk de JMPB BromfieTTS – is te vinden op: www.tabacclassicgp.com

