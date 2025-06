Feestweek Blijham met een knal geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 13 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN | MORGEN KANS OP ONWEER

We krijgen vandaag en morgen 2 warme dagen met veel zon en later morgemiddag en morgenavond ook kans op een regen- of onweersbui. Vandaag zal die er niet zijn en extreem warm is het nu ook weer niet, maar later vanmiddag komt het tot 28 graden. Daarbij staat ook maar een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht ga je de warmte meer voelen want het koelt maar af tot een graad of 18. Overdag wordt het daarna snel warmer en ‘s middags is het 29 tot 31 graden. Er is dan een zwakke veranderlijke wind en het wordt toch wel benauwd met later op de dag dus kans op een onweerbui.

Zondagnacht daalt het naar 15 graden en overdag komt het nog tot 22 of 23 graden. Er is vooral ‘s nachts en ‘s ochtends kans op enkele buien, zondagmiddag lijkt het droog te zijn met zon en stapelwolken. Volgende week ziet er daarna redelijk uit met 20 tot 23 graden en meestal licht tot half bewolkt weer.