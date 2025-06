Geert Boesjes nieuwe directeur Waddenfonds

GRONINGEN – Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft Geert Boesjes (63) vandaag benoemd tot secretaris-directeur. Boesjes was de afgelopen twaalf jaar programmaregisseur en plaatsvervangend directeur bij het Waddenfonds en heeft in die functies een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het fonds en het Waddengebied. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende overheden en organisaties in de publieke sector op het gebied van landbouw, waterschappen en economie. Boesjes is de opvolger van Gerben Huisman, die eerder dit jaar overstapte naar de directie van de gemeente Heerenveen.

Boesjes begint als de nieuwe secretaris-directeur in een cruciale fase voor het Waddenfonds: de komende tijd moet concreet worden hoe het Waddengebied de beschikking houdt over specifieke financiering voor het gebied. Formeel houdt het Waddenfonds met ingang van 2028 op te bestaan. ,,Maar het werk in het gebied is nog lang niet klaar. Er zijn nog volop uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, verzilting, natuurontwikkeling en groene energie’’, aldus Geert Boesjes.

Daarnaast zijn er nog vele andere ambities die de Rijksoverheid samen met de drie waddenprovincies en andere partijen heeft neergelegd in de Agenda voor de Wadden 2050. Deze agenda schetst de lange termijnvisie met bijbehorende acties voor de komende 25 jaar. ,,Als programmaregisseur ben ik er zelf getuige van geweest hoe in het Waddengebied inzet is gepleegd om de ecologie te verbeteren en de economie te versterken. Het Waddenfonds is daar belangrijk in geweest. De komende tijd moet duidelijk worden hoe we kunnen blijven investeren in de Waddenregio. In mijn nieuwe rol wil ik daar graag een steentje aan bijdragen. De inzet is om ervoor te zorgen dat er specifieke financiering blijft voor het gebied, ook na 2028.’’

Tegenwoordig investeert het Waddenfonds jaarlijks zo’n 20 miljoen euro in de ecologie en een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied. In de negentien jaar dat het fonds bestaat zijn meer dan 435 projecten met financiële steun van het Waddenfonds mogelijk gemaakt. De sectoren waar het fonds zich op richt zijn onder andere natuur, werelderfgoed, externe bedreigingen, toerisme, landbouw en visserij en de ontwikkeling van Waddenhavens en groene energie. Daarnaast financiert het fonds de Waddenacademie, dat wetenschappelijk onderzoek doet naar en kennis vergaard over actuele vraagstukken in het Waddengebied.

