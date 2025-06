Pride Groningen op 20 en 21 juni

GRONINGEN – Op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni zijn in Groningen weer veel regenboogvlaggen te zien. Dan is het Pride Groningen, de manifestatie waarop homo’s, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti) zich laten zien. Er wordt feest gevierd, er is een informatiemarkt, maar er is ook protest. Roshano Dewnarain is voorzitter van de organisatie die de pride organiseert.

“Het is heel belangrijk dat je verliefd kunt worden op wie je wilt”, vindt Roshano. “Dat is lang nog niet overal vanzelfsprekend. Wereldwijd staat de acceptatie van lhbti’ers onder druk. In de Verenigde Staten is bepaald dat er maar twee seksen zijn, man en vrouw. Deze houding waait ook over naar Europa. Ik merk dat er meer haat en meer discriminatie voorkomt.”

Missie

“Vaak wordt gedacht: zo’n pride is iets voor de Randstad. Maar ik wil laten zien dat er ook lhbti’ers in de Ommelanden bestaan. Zelf woon ik in Hoogezand. Al vroeg voelde ik dat ik anders was dan de andere jongetjes in mijn klas. Ik speelde veel liever met poppen dan met autootjes. Nu merk ik dat veel kennissen van mij naar de stad verhuizen omdat ze daar meer geaccepteerd worden. Maar ik vind dat ik een missie hebt te vervullen in de Ommelanden. Mijn droom is dat je ook buiten de stad geaccepteerd wordt zoals je bent.”

Verscheidenheid

Op 21 juni is er een optocht door de stad Groningen, de Pride Walk. “Dat is een manier om de verscheidenheid van onze provincie te laten zien”, vindt Roshano. “Als je met velen bent, voel je je sterk. Het geeft aan: we zijn er en we zijn niet weg te slaan!”

Meer informatie

Iedereen die dat wil kan meedoen aan de activiteiten van Pride Groningen. Meer informatie is te vinden op de website van Pride Groningen.

