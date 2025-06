Symfonische saxofoons in hartje Groningen

GRONINGEN – Op zondagmiddag 22 juni 2025 verandert de Lutherse Kerk in Groningen in een muzikaal museum. Dan voert Saxofoonorkest050 het publiek mee op een reis langs schilderijen, dansen en filmmuziek – met als stralend middelpunt een zeldzame uitvoering van Modest Moessorgski’s Schilderijententoonstelling, speciaal bewerkt voor saxofoonorkest.



Waar normaal gesproken een volledig symfonieorkest nodig is om dit imposante werk tot leven te brengen, laat Saxofoonorkest050 zien wat er mogelijk is met enkel saxofoons – van de hoogste sopranino tot de diepste bas.



Een muzikale reis door eeuwen en stijlen

Het concert biedt meer dan alleen Moessorgski. Saxofoonorkest050 presenteert een afwisselend en toegankelijk programma met bewerkingen van klassiekers uit verschillende stijlperiodes. Zo klinkt Bach’s serene Air, de dramatische klanken van Prokofjevs Montagues and Capulets, Bruckners verstilde Locus Iste, en Fauré’s elegante Pavane. Ook de passie van Brahms’ Hongaarse Dans nr. 5 en de filmische intensiteit van Morricone’s The Ecstasy of Gold vinden hun plek in het programma.



Over de dirigent

Het orkest staat onder leiding van Lotte de Bruin, saxofoniste en oprichter van Saxofoonorkest050. Lotte studeerde klassiek saxofoon aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en onderscheidt zich als een bevlogen dirigent met oog voor detail en hart voor haar musici. Met haar heldere muzikale visie en aanstekelijk enthousiasme weet zij het orkest tot grote hoogten te brengen.



Praktische informatie

Datum: Zondag 22 juni 2025

Aanvang: 15.30 uur (deuren open om 15.00 uur)

Locatie: Lutherse Kerk, Haddingestraat 2, Groningen

Reserveren via saxofoonorkest050@gmail.com



Lotte de Bruin