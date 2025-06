Theaterproject Veur Aaltied in hervormde kerk Nieuwolda

NIEUWOLDE – Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni 2025 komt theaterproject Veur Aaltied naar de hervormde kerk in Nieuwolda met de voorstelling Het Wenthinorgel – kovvie mit kouke van Liesbeth Groenwold en Bas de Bruijn. De voorstelling is gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten en worden gemaakt door en met inwoners van het dorp.

Theater zoals je het nergens anders ziet; gemaakt door en met het dorp

Vanaf mei 2025 is er een nieuwe editie van het locatietheater-project Veur Aaltied van start gegaan. Een reeks van tien bijzondere theatervoorstellingen in historische Groninger en Friese kerken. Met dit derde seizoen presenteert Veur Aaltied opnieuw een mix van lokaal erfgoed, muziek en theater, waarbij per dorp elke voorstelling een unieke en op maat gemaakte beleving is.

In tien dorpen waarvan zes in Groningen en vier in Friesland, verbeelden plaatselijke amateurkunstenaars – acteurs, musici, dichters – de levensverhalen van in of bij de kerk begraven dorpsgenoten. Dat doen ze samen met een professioneel artistiek team. De dorpen krijgen elk een schrijver, regisseur en productieleider toegewezen. De scriptschrijver maakt een theatertekst van de levensverhalen, de regisseur zorgt voor een verrassende theatrale verbeelding en zo werken amateurs en professionals in tien dorpen samen aan tien unieke theaterproducties.

De speelperiode van de Veur Aaltied-voorstellingen is van mei tot en met november 2025. Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op www.veuraaltied.nl.

Het Wenthinorgel – kovvie mit kouke

Orgelbouwer Johann Wenthin heeft een haastklus: in opdracht van de plaatselijke orgelcommissie bouwt hij een nieuw orgel voor de kerk van Nieuwolda. Hij moet snel zijn om zijn loon te krijgen, maar nog belangrijker – hij moet op tijd terug naar Emden om de verjaardag van zijn vrouw Catharina niet wéér te missen. Wanneer hij door overwerk de trekschuit mist, lijkt schipper Schoon zijn redding. Maar als de schuit vastloopt en Johann noodgedwongen verder moet lopen, raakt hij in de chaos zijn tas kwijt – met daarin een flink voorschot voor het orgel. De schipper ruikt zijn kans en verdwijnt met het geld… Lukt het Johann om Emden te bereiken? Krijgt hij zijn geld terug? En komt het orgel ooit af?

In de hervormde kerk speelt Het Wenthinorgel – Kovvie mit kouke, een voorstelling over tegenslag, verraad en een verdwenen fortuin. Het stuk is geschreven door Liesbeth Groenwold en geregisseerd door Bas de Bruijn.

Over Veur Aaltied

Veur Aaltied is een productie van Stichting Pandeon, in samenwerking met o.a. Stichting Oude Groninger Kerken en Stichting Âlde Fryske Tsjerken. Voor meer informatie ga naar www.veuraaltied.nl.

