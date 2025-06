Vertellingen, scènes en demonstraties tijdens Natuurhistorische Wandelingen Onstwedde

ONSTWEDDE – In de prachtige natuur van Westerwolde – zandrug omringd door moerassen – lagen ooit vijf kerspelen. Eén van die kerkdorpen was Onstwedde. Daar speelde zich in de loop der tijd heel wat af. Natuur en historie waren en zijn er onlosmakelijk verbonden, zo wordt duidelijk tijdens de Natuurhistorische Wandelingen die er plaatsvinden op dinsdag 15 en donderdag 17 juli. De aanmelding is open.

Deelnemers wandelen zo’n zes kilometer door en rondom Onstwedde onder leiding van een gids. Onderweg zijn er diverse vertellingen, scènes en demonstraties over het verleden van Onstwedde. Dat begint al bij de prehistorie, ver voordat de nederzetting Uneswido rond het jaar 875 de eerste vorm kreeg. Ook komen ze misschien wel de drie juffers tegen, waarvan er één zorgde voor de bouw van de Juffertoren. Verder passeren zij boerderij Erve Up ten Thije, waar de bewoonster verhaalt over de roerige historie. Zij schreef hierover zelfs een boek.

Kiepkirrel

Onderweg ontmoeten de wandelaars de kiepkirrel, één van de Noord-Duitse marskramers die hier eeuwenlang hun handelswaar aan de man brachten. Aan de rand van het dorp ligt het Dokter Hommesbos. De goede dokter is in levenden lijve aanwezig om het verhaal van zijn bos te vertellen. De wandelaars krijgen tekst en uitleg over de natuur van Ter Wupping en omgeving en de cultuurhistorie van het esdorpenlandschap. Ook raken ze betrokken bij de moord op pastor Else, bij de Hillegenbrug in het Kerkpad.

Versnapering

Dorpsbelangenstichting Ocrea organiseert deze wandeling samen met de Onstwedder Handelsvereniging en Onstwedder Gaarv’n. Laatstgenoemde stichting verzorgt onderweg enkele demonstraties oude ambachten en biedt de wandelaars een versnapering aan. Ook is er na afloop gelegenheid om nog even gezellig iets te drinken in gebouw d’ Ekkelkaamp.

De Natuurhistorische Wandeling Onstwedde vindt plaats op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 juli van 18.00 tot ongeveer 21.00 uur.Het aantal plaatsen is beperkt en vol is vol. De inschrijving is open, opgave kan via e-mailadres 1234@onstwedde.info

