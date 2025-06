Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 14 juni, 08.00 uur door Stefan van der Gijze

ZEER WARM MET KANS OP ONWEER / MORGEN KOELER

Het is vandaag opnieuw zeer warm en voelt het door een hoge luchtvochtigheid soms drukkend warm aan. Onweer kan niet uitblijven en die kans is er wel vandaag, niet grootschalig, maar de kans op een regen of onweersbui is groter dan de afgelopen dagen. Een enkeling gaat gepaard met veel regen in korte tijd en kleine hagelstenen. Verder zijn er perioden met zon en warmt het op naar 29 of 30 graden met daarbij maar weinig wind die draait naar een meer westelijke richting.

Vanavond en vannacht blijft de kans op enkele onweersbuien bestaan. De temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden en staat er maar weinig wind.

Morgen voert een matige westenwind koelere lucht aan met meer aangename temperaturen rond 23 of 24 graden. De kans op een bui is in de ochtend het grootst met nog kans op onweer. In de middag wordt het droog met flink wat zonneschijn.

Na het weekend is het fraai zomerweer met veel zon en blijft het droog. De temperaturen liggen meest tussen 22 en 25 graden. Later in de periode wordt het mogelijk weer flink warmer.