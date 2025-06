Mimetheatergroep Bambie gaat tot de bodem bij d’Rentmeester in Valthermond

VALTHERMOND – De nieuwe, absurdistische buitenvoorstelling Bambie Gaat Tot De Bodem van Mimetheatergroep Bambie speelt zich af op een onbebouwd stukje grond. Met beeldende, fysieke comedy toont het gezelschap deze zomer de absurde complexiteit van hedendaags natuurbeheer op speellocaties als voedselbossen, bij biologische bedrijven en op festivals. Deze nieuwe buitenvoorstelling gaat in première op zaterdag 5 juli op Festival der Aa in Schipborg (Drenthe). Op donderdag 26 juni wordt er een try-out gespeeld op locatie bij d’Rentmeester in Valthermond.

Over Bambie Gaat Tot De Bodem

Twee figuren met landbouw-ambities beginnen op een onbebouwd stukje grond een samenwerking tussen mens en natuur. Wie zaait zal oogsten, is het idee. En met een beetje koestering voltrekt zich het wonder van de natuurlijke groei en bloei. Maar wat Bambie in geestige en poëtische taferelen verbeeldt, is hoe deze samenwerkings-idylle is veranderd in een worsteling. Waar de mens uit eigen gewin voor de totale overheersing gaat, verpietert de natuur. Wordt het groen met rust gelaten, dan komen ongenode gasten de boel opvreten of overwoekeren. En elke poging om de natuur meer vrijheid te geven, stuit in ons piepkleine landje op partijen met tegengestelde belangen.

“Botsende belangen zijn onvermijdelijk, want er is ook geen eenduidige oplossing. Als alle boeren op de wereld biologisch te werk gaan, is er onvoldoende voedselproductie om de mensheid te voeden. Als de mens de natuur voor eigen gebruik blijft afkalven, komt mede door klimaatverandering heel het aardse leven in gevaar. In Bambie gaat tot de bodem ensceneert Bambie deze verdeeldheid, die de complexiteit van goed natuurbeheer nóg ingewikkelder maakt.”

Bambie Gaat Tot De Bodem is een vervolg op de buitenvoorstelling Bambie Begrijpt Het, die op het Oerolfestival van 2022 een publiekssucces was.



Over Mimetheatergroep Bambie

Al meer dan vijfentwintig jaar maakt Mimetheatergroep Bambie geestig en meeslepend beeldend theater waarin het lichaam de spiegel is van de menselijke ziel. Absurdistisch, even dromerig als woest en vol wonderlijke taferelen, (slapstick)gevechten en uitvergroot, herkenbaar gevoel. Sinds de oprichting, toen kernleden Paul van der Laan en Jochem Stavenuiter nog op de Mime-opleiding zaten, is Bambie uitgegroeid tot een vaste waarde in het Nederlandse theater.

Meer informatie: https://bambie.nu/voorstelling/bambie-gaat-tot-de-bodem/

Sanne Oostenga

Foto’s: Teska Overbeeke