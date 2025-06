Opbrengst golftoernooi The Summer Scramble For Good naar de Heemtuin

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 15 juni, 06.00 uur door Stefan van der Gijze

KOELER WEERTYPE EN DROOG

De benauwde warmte is verdreven met vandaag aangename temperaturen die uitkomen op maximaal 24 graden deze middag. Daarbij hebben we te maken met zonnige perioden en blijft het de hele dag droog. Vanochtend waait er eerst een zwakke zuidwestenwind, vanmiddag een toenemende westenwind die matig wordt met een windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. In de nacht daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden, best wel fris na de vorige zachtere nachten. Er staat dan nog maar weinig wind.

Morgen is het mooi zomerweer met flink wat zon en blijft het overal droog. De noordwestenwind is merkbaar aanwezig en zal matig zijn met een windkracht 3 tot 4 en daardoor wordt het niet bijzonder warm met maxima van 22 tot 23 graden.

De rest van de week zit de zomer stevig in het zadel! Het blijft de hele week droog met flink wat zonneschijn. De temperaturen liggen eerst meest tussen de 22 en 24 graden maar gaan vanaf vrijdag aan een stijging beginnen en liggen in het volgende weekend weer boven de zomerse 25 graden. De nachten verlopen soms relatief fris met minima rond 8 of 9 graden.