Jarige Klinker trakteert buurtgenoten op een feestelijke dansvoorstelling

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 16 juni, 06.00 uur door Jules Geirnaerdt

GEREGLED ZON | WISSELENDE TEMPERATUUR

Er zijn flinke zonnige perioden, al komt er uit het westen af en toe ook meer bewolking. Daar kan rond het middaguur ook wel een enkel buitje uit vallen, maar verder is het droog. De maximumtemperatuur is vanmiddag 21 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west, later komt de wind uit het noordwesten.

Morgen is er weer een zwakke zuidwesten-wind en daarmee wordt het warmer met een maximum rond 25 graden. Het is vrij zonnig met wat sluierbewolking en een paar stapelwolken.

Woensdag is het ook nog vrij warm met 23 graden maar donderdag en vrijdag waait de wind uit het noordwesten tot noorden en dan is het koeler. Volgend weekend is weer warmer want dan is er weinig wind, 25 graden is dan weer haalbaar. In grote lijnen is het ook na morgen redelijk zonnig.