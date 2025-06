Nieuwe ambulancepost Winschoten krijgt centrale rol in Oost-Groningen

WINSCHOTEN, VLAGTWEDDE – Winschoten krijgt aan de J.A. Koningsstraat een nieuwe ambulancepost.

Donderdagochtend sloegen wethouder Erich Wünker, samen met Jaap-Frank Ponstein van ambulancezorg Groningen en Renate Groenewold van Groenewold Bouw de eerste palen voor de nieuwe ambulancepost symbolisch in de grond.

“De huidige vestiging is te klein en voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd. Met de nieuwbouw komt er meer ruimte en comfort voor het ambulancepersoneel, en wordt ingespeeld op de groeiende rol van Winschoten als logistiek knooppunt in de oostkant van de provincie Groningen”, vertelt Jorien Zwart van Ambulancezorg Groningen.

De nieuw te bouwen ambulancepost biedt straks plaats aan tien ambulances en wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Er is gekozen voor houtskeletbouw en het pand wordt voorzien van zonnepanelen, efficiënte klimaatinstallaties en een systeem voor het hergebruik van regenwater. Alles is erop gericht om het gebouw klimaatneutraal te maken. In het gebouw komt onder anderen een soort woonkamer, met veel licht en geverfd in rustige kleuren. Ook wordt er een tuin aangelegd waar de medewerkers zich kunnen ontspannen.

In overleg met de gemeente Oldambt is gekozen voor de J.A. Koningsstraat. “De mogelijkheden voor nieuwbouwlocaties zijn beperkt,” aldus Jorien Zwart. “We zitten al jaren op dit industrieterrein en het blijkt een prima uitvalsbasis. Bovendien rijden onze ambulances dynamisch door de regio: altijd wordt de dichtstbijzijnde ambulance ingezet via de meldkamer.”

De bouw gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Naar verwachting vindt de officiële opening plaats in de zomer of najaar van 2026.

Vlagtwedde

De ambulancevoorziening in Winschoten speelt een centrale rol in de oostelijke regio. Daarnaast wordt in overleg met de gemeente ook gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe 24-uurs ambulancepost in Vlagtwedde.

Catharina Glazenburg

Bron: Jorien Zwart, Ambulancezorg Groningen

Foto’s: Jan Glazenburg, Ontwerptekening: Ambulancezorg Groningen