Pekela krijgt voor het eerst een kinderburgemeester: “We willen kinderen écht een stem geven”

PEKELA – De gemeente Pekela krijgt deze zomer voor het eerst een kinderburgemeester. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich nu aanmelden om het gezicht en de stem van de jeugd in de gemeente te worden.

“Het is belangrijk dat we luisteren naar kinderen,” zegt burgemeester Jaap Kuin in het radioprogramma Goud op Groningen1. “Zij kijken anders naar de samenleving dan volwassenen, en daar moeten we iets mee doen.” De kinderburgemeester zal een jaar in functie zijn. Kinderen mogen zelf kiezen hoe ze zich aanmelden: met een brief, tekening of filmpje. Een jury van drie personen kiest uiteindelijk wie het wordt.

De kinderburgemeester loopt mee met de echte burgemeester, mag meedenken over plannen en doet mee aan belangrijke momenten. “Sinterklaas binnenhalen doen we samen, maar ook op 4 mei herdenken we samen in stilte,” vertelt burgemeester Kuin van Pekela.

Pekela had eerder een jongerenraad, maar daar kwamen weinig aanmeldingen voor. “Toch zeiden veel kinderen dat ze graag kinderburgemeester wilden worden, dus nu pakken we het goed aan,” aldus de burgemeester.

Aanmelden kan nog tot de zomervakantie.

Dan wordt ook bekendgemaakt wie de eerste kinderburgemeester van Pekela wordt.

De bekendmaking zal ook plaatsvinden in het radioprogramma Goud! op Groningen1.

Paul van der Laan

Bron: Gemeente Pekela