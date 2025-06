Westerwolde onderzoekt noodzaak voor extra bedrijfsruimte

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde onderzoekt of in de toekomst meer ruimte nodig is voor bedrijven. Ondernemers kunnen daarom een enquête invullen. De resultaten helpen bij het opstellen van een nieuw plan voor bedrijventerreinen.

“We willen graag van de verschillende ondernemers en bedrijven weten hoe zij hun toekomst in ons gebied voor zich zien,” zegt Harm-Jan Kuper, wethouder van de gemeente Westerwolde in het radioprogramma Goud op Groningen1. De gemeente kijkt niet alleen naar de huidige bedrijventerreinen, maar ook naar mogelijkheden voor de toekomst. Momenteel zijn er bedrijventerreinen in Ter Apel, Vlagtwedde, Bellingwolde en Sellingen. In Ter Apel wordt bovendien gewerkt aan een nieuw terrein aan de Nulweg.

De gemeente nodigt alle ondernemers in Westerwolde uit om de enquête in te vullen. “Iedereen die een bedrijf heeft in Westerwolde, maar ook mensen die hier graag willen ondernemen, is welkom,” aldus de wethouder.

De enquête is nog twee weken beschikbaar. Daarna worden de antwoorden verwerkt in de nieuwe visie. Als blijkt dat er meer ruimte nodig is voor bedrijven, kan de gemeente vervolgstappen zetten. Dat kan betekenen dat er grond moet worden aangekocht en bouwrijp gemaakt.

De enquête kan ingevuld worden op de website van de gemeente Westerwolde.

Paul van der Laan

Bron: Gemeente Westerwolde