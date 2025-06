De toekomst van De Barlage in Vlagtwedde; wordt het een go of een no-go?

VLAGTWEDDE – Sinds 1 januari 2022 is De Barlage eigendom van de gemeente Westerwolde. Vanaf 1 juli 2022 beheert en exploiteert de gemeente het zwembad en de andere ruimtes. Om De Barlage toekomstbestendig te maken, heeft de gemeente Adviesbureau Treem BV ingeschakeld. Treem heeft een plan gemaakt met ideeën en stappen om het gebouw te verbeteren.



Het advies is om het zwembad zelfstandig te laten draaien. Zwemlessen worden apart in de markt gezet, zodat alles voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook stelt Adviesbureau Treem voor om de buitenbaden in de gemeente onder te brengen bij het sportbedrijf. Dit zorgt voor meer efficiëntie en lagere kosten. Zo kan de gemeenteraad straks een goed besluit nemen over de toekomst van De Barlage. Wethouder Giny Luth zegt hierover: “We willen van De Barlage een duurzame en veelzijdige plek maken die goed is voor het toerisme, de gezondheid en de sociale samenhang in Westerwolde.”



Op 4 juni is het voorstel in de raadscommissie besproken. Tijdens die vergadering is besloten om het plan op 25 juni voor te leggen aan de gemeenteraad.



Ondertussen hebben zowel de Ondernemersvereniging (inclusief de winkeliersgroep) als de Dorpsvereniging Vlagtwedde hun zorgen uitgesproken. Zij vrezen dat de sluiting van De Barlage nadelige gevolgen heeft voor de regio.



Het wordt een spannende week in aanloop naar de raadsvergadering!

Catharina Glazenburg