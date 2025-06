In Westerwolde het minst aantal woningen met een geregistreerd energielabel

WESTERWOLDE – Van de gemeenten in de provincie Groningen heeft Westerwolde het minst aantal woningen met een geregistreerd energielabel.

Duurzaamheidsplatform Slimster deed onderzoek naar het aantal woningen per gemeente in de provincie Groningen met een geregistreerd energielabel. Energielabels laten zien hoe energiezuinig een woning is. Dat is belangrijk voor gemeenten, omdat ze dan beter weten waar ze kunnen helpen met verduurzaming. Ook wanneer je je huis wilt verkopen of subsidie wilt aanvragen voor verduurzaming is een geldig en geregistreerd label verplicht.

In 2015 kregen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel van de Rijksoverheid. Dit was een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Een voorlopig label werd berekend met de bekende gegevens van de woning, zoals type woning en bouwjaar. Inmiddels geldt het voorlopige label niet meer. De nieuwe rekenmethodes zijn uitgebreider en strenger en mogen alleen door een erkend energieadviseur worden afgenomen.

Verschil tussen de gemeenten groot

Met name in kleinere gemeenten hebben woningen vaak geen geregistreerd energielabel. Dat komt bijvoorbeeld doordat huizen daar minder vaak worden verkocht of verhuurd.

In grotere steden is de situatie anders. Daar zijn meer huurwoningen en bij het huren is een energielabel verplicht. Daardoor is het aandeel gelabelde woningen in steden meestal hoger dan op het platteland. Zo heeft bijvoorbeeld in de gemeente Groningen ruim 70 procent van de woningen een energielabel. In de gemeente Westerwolde daarentegen is dat percentage 55%, waarvan maar 18% met energielabel A++++.

In sommige gemeenten hebben veel huizen een goed energielabel, zoals A of hoger. In andere gebieden is dat juist veel minder het geval. Er zijn zelfs plekken waar oude en slecht geïsoleerde woningen met een E-, F- of G-label het meest voorkomen. Het ontbreken van labels kan volgens Marco Schuurman van Slimster ook andersom voor een vertekend beeld zorgen. “Een wijk kan in de statistieken slecht scoren, terwijl bewoners achter de voordeur al lang bijvoorbeeld isolatiemaatregelen hebben genomen,” aldus Schuurman. “Zonder registratie blijven die inspanningen onzichtbaar”.

Catharina Glazenburg

Bron: Bron: Regionale klimaatmonitor