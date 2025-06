Stralende gezichten tijdens eerste duofietstocht met bewoners Borg Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 17 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE DINSDAG | WEEKEND WARMER

Het is een vrij zonnige dag met alleen wat sluierbewolking en een paar kleine stapelwolken. En na de koelte van vannacht stijgt de temperatuur vanmiddag uiteindelijk tot 25 graden. Het is later dus redelijk warm en er staat ook maar een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 1 tot 3.

Vanavond en vannacht is er ietsje meer bewolking maar er is vanavond nog zon en vannacht zijn er ook nog opklaringen. Daardoor koelt het later vanavond en vannacht nog aardig af met een minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met dus ook nog flinke zonnige perioden, maar door een noordwestenwind wordt het minder warm dan vandaag: maximum morgenmiddag rond 23 graden.

Donderdag zakken we door een zwakke noordenwind terug tot zo’n 20 graden maar de zon regeert dan, en vrijdag is het met een noordoostenwnd ook een graad of 20. In het weekend komt daar weer een aantal graden bij want dan draait de wind naar het oosten. Zaterdag wordt 23 graden en voor zondag mag je voorlopig denken aan 26 tot 30 graden.