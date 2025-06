Dag van de Bouw in Ter Apelkanaal: Uniek kijkje achter de schermen van een indrukwekkend energieproject

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 18 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN SLUIERBEWOLKING | WARM WEEKEND

Het is een rustige woensdag met vrij veel sluierbewolking en vanmiddag ook weer enkele stapelwolken. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en draait later vandaag naar het noordwesten. De maximumtemperatuur is bij ons ongeveer 25 graden, afgelopen nacht was het nog lekker fris met een minimum van 11 graden.

Komende nacht daalt het opnieuw tot rond 11 graden en dan wordt het ook weer wat helderder. Morgen is de zon dan ook iets feller, maar door een matige noordenwind komen er ook enkele wolkenvelden van zee mee. Die noordenwind merk je ook aan de temperatuur want morgenmiddag is het maar 20 tot 22 graden.

Vrijdag wordt het 22 á 23 graden en dan is er naast zon soms weer veel sluierbewolking. Zaterdag is het zonniger en met een zwakke oostenwind stijgt de temperatuur dan tot 26 of 27 grdaen. Daarna is zondag 30 graden mogelijk maar er komt dan bewolking en maandag is er kans op enkele buien met een afkoeling naar 22 tot 24 graden.