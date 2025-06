‘Groningers blijven stug doorroken’

WESTERWOLDE, GRONINGEN – Het aantal rokers in Groningen blijft hoog: 19 procent van de volwassenen rookt. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor 2024. “Zorgelijk,” zegt Jeroen Kuiper van de GGD Groningen.

Wat daarbij ook opvallend is, is dat steeds meer mensen grijpen naar de e-sigaret of vape. In vier jaar tijd is het aantal gebruikers verdubbeld. Vooral jongeren lijken hierin een nieuwe gewoonte te vinden. Wel zijn er binnen de provincie grote verschillen. In Oost-Groningen daalt het roken nog iets, met Westerwolde zelfs onder het landelijk gemiddelde.

De GGD Groningen was verrast. “Sinds 1990 zagen we elke vier jaar een daling, maar dat is nu gestopt,” vertelt Jeroen Kuiper in de radio-uitzending van Goud op Groningen1: “Het ontmoedigingsbeleid lijkt hier minder effect te hebben, misschien is het tijd voor een nieuwe landelijke antirookcampagne.” Hij benadrukt daarbij dat Groningen een grensregio is, waar mensen goedkoper over de grens hun sigaretten kunnen kopen.

Hij pleit voor herziening van het landelijke beleid: “Dit zijn signalen dat het huidige beleid steeds minder werkt,” aldus Kuiper.

Paul van der Laan