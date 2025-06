Verhalen gezocht: deel uw herinneringen over de Poolse bevrijders in Oost-Groningen

HEILIGERLEE – Heeft u een verhaal dat gehoord mag worden? Een herinnering aan de Poolse bevrijders, een familieanekdote, een foto of voorwerp met een bijzonder verhaal? Dan nodig Cultuurhistorisch Centrum Oldambt u van harte uit voor het Verhalencafé op vrijdag 4 juli 2025 in Museum Slag bij Heiligerlee.

In het kader van 80 jaar vrijheid organiseert het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt een verhalencafé rondom de reizende mini-expositie over de Poolse bevrijders in Oost-Groningen – tijdens én na de bevrijding. Veel van deze Poolse soldaten konden na de Tweede Wereldoorlog niet terug naar hun vaderland en sommigen vonden een nieuw thuis in deze regio. Hun verhalen leven nog altijd voort – misschien ook in jouw familie of dorp.

Het verhalencafé is dé plek om jouw verhaal te delen.

Iedereen is welkom: of je nu een herinnering wilt vertellen, iets mee wilt nemen om te laten zien, of gewoon wilt luisteren naar anderen. De middag start met een korte lezing van Harold de Jong, auteur van Poolse strijders over de Hondsrug. Daarna is er ruimte voor verhalen uit het publiek.

Het bezoek wordt afgesloten met een bezoek aan de mini-expositie en een gezellig samenzijn met een kopje koffie en een Pools hapje.

Datum: vrijdag 4 juli 2025

Inloop: 14:30 | Start: 14:45

Locatie: Museum Slag bij Heiligerlee (in de brasserie)

Adres: Provincialeweg 55, 9677 PB Heiligerlee

Toegang: gratis

Wilt u komen luisteren of uw verhaal delen? Meldt u aan via info@chcoldambt.nl. Laat het ook weten als u iets komt vertellen, zodat ze ruimte kunnen maken in het programma. Vol = vol, dus wees er op tijd bij.

Dit evenement is onderdeel van 80 jaar vrijheid Groningen, waarbij meer dan honderd partijen samen met inwoners stilstaan bij het belang van vrijheid, via kunst, cultuur en erfgoed. Meer info: www.80jaarvrijheidgroningen.nl

Catharina Glazenburg

Bron: Cultuurhistorisch Centrum Oldambt