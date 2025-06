Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Vanmorgen maakten de wandelaars van WandelenWerkt een ommetje door Blijham.

De wandeling van WandelenWerkt startte vanmorgen vanuit de kantine van sporthal De Stelling in Blijham. Dit is ook het thuishonk van de voetbalvereniging A.S.V.B. In de volksmond ook wel de Witte Muizen genoemd, wat refereert aan hun wit tenue.



En in de kantine stond om 8.45 de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze ochtend waren de afstanden weer de drie gebruikelijke: 6, 8 en 10 km.

De groep voor de wandeling van 10 km vertrok om 9.15 uur, steeds na 15 minuten gevolgd door een van de andere afstanden. De wandeling ging meteen vanaf de parkeerplaats het Blijhamster bos in. Dit bos is in 1975 aangelegd, direct na het afronden van de ruiverkaveling Blijham-Bellingwolde in 1974. Vanuit het bos kwam men aan in Lutjeloo. Lutjeloo betekent “klein open bos”. Vroeger werd het ook wel Lutkeloo genoemd. Het is een oud esgehucht op een rivierduin.

Via het fietspad langs het Veendiep ging het richting de restanten van het stoomgemaal de Klieve bij Vriescheloo. Oorspronkelijk stond hier een molen, een zogenaamde achtkante grondzeiler. Deze molen was gebouwd in 1867. De molen was uitgerust met een schroef en bemaalde, samen met een andere molen, de polder Vriescheloo.

De molen is op 6 september 1886 afgebrand. Daarna werd de bemaling overgenomen door stoomgemaal De Klieve, gebouwd in 1886/1887. Sinds 1933 was er een ruwoliegemaal met een Brons-motor van 100 pk. Later is deze vervangen door een elektrisch gemaal. Zoals vermeld is er nog een restant van vijzel en kolk aanwezig.

Over het iets verderop gelegen “hoogholtje” ging de wandeling over de dijk van het Veendiep en de Westerwoldse Aa. Het gras op de dijk was nog niet gemaaid en was kurkdroog. Hierdoor was het nodig om het hele gedeelte in ganzenpas richting de weg, de N 696 tussen Blijham en Bellingwolde, te wandelen. “Maar dit stuk was wel erg fotogeniek en leverde een aantal mooie plaatjes op”, aldus deelnemer en fotograaf Jan Bossen.

De weg werd een stuk gevolgd om uiteindelijk over de Voorwoldweg en de Verschedijk weer richting kantine van ASVB te wandelen. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Jan Bossen