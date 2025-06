Zonnepark Bellingwolde eind dit jaar officieel van start: energie voor 19.000 huishoudens én oog voor natuur

BELLINGWOLDE, DE LETHE – Vlak bij de grens met Duitsland, bij buurtschap De Lethe, verrijst momenteel een groot zonnepark van maar liefst 57,5 hectare. Op het terrein, dat tussen de Veendijk en de Duitse grens ligt, worden zo’n 125.000 zonnepanelen geplaatst. Goed voor duurzame stroom voor ruim 19.000 huishoudens per jaar. De bouw is begin 2024 gestart en de werkzaamheden zijn volop aan de gang.

De komst van het zonnepark is bijzonder, omdat het gebied jarenlang onder een zogenoemd grensverdrag viel. Volgens het Traktaat van Meppen uit 1824 mochten er binnen 376 meter van de grens geen gebouwen worden geplaatst – de afstand van een toenmalig kanonschot. In Nederland werd een zonnepark niet als ‘gebouw’ gezien, maar in Duitsland wel. Dankzij intensief overleg tussen de gemeente Westerwolde, de provincie Groningen en de Duitse autoriteiten is het traktaat op dit punt aangepast.

Duurzame bijdrage én lokaal voordeel

Het zonnepark in Bellingwolde levert straks een belangrijke bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Groningen, die zich richt op het opwekken van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energie in 2030.

De grondeigenaar, Kor Werkman, werkt nauw samen met ontwikkelaar Novar. Samen zetten ze zich in voor een zonnepark dat ook iets teruggeeft aan de omgeving. Er is een klankbordgroep opgericht en de samenwerking is gezocht met de lokale energiecoöperatie Lethe Stroomt. Deze coöperatie krijgt 1 Megawattpiek opgesteld vermogen ter beschikking, waarvan de opbrengsten naar lokale initiatieven gaan. Hiervoor zijn 100 leden nodig. Meer informatie is te vinden op www.lethestroomt.nl of via de QR-code bij de foto’s.

Natuur en landschap centraal

Het zonnepark wordt op een zorgvuldige manier ingepast in het landschap. Zo wordt er tien hectare ingericht met inheemse, wintergroene beplanting om het park mooi te laten opgaan in de omgeving. Kenmerkende slotenstructuren blijven behouden en de afrastering is diervriendelijk: herten komen er niet vast te zitten. Ook de transformatorstations en containers op het terrein worden begroeid met planten.

Daarnaast maakt het park deel uit van een ecologisch onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek moet meer inzicht geven in de relatie tussen zonneparken en biodiversiteit.

Inloopmiddag voor omwonenden

Gisteren organiseerden Novar, Goldbeck Solar (bouwpartner) en Watt Infra (partner voor het kabeltracé) een inloopmiddag voor omwonenden en belangstellenden. Bezoekers kregen van 16.00 tot 21.00 uur een rondleiding over het terrein en een update over de voortgang. Ook was er uitleg over de batterijontwikkeling, het landschappelijk ontwerp en het kabeltracé. Energiecoöperatie Lethe Stroomt was aanwezig om geïnteresseerden te informeren over hun rol.

Onder het genot van koffie, thee, fris en wat lekkers konden bezoekers vragen stellen en meepraten over dit duurzame project.

Catharina Glazenburg

Bron: Novar en Lethe Stroomt

Foto’s: Jan Glazenburg en Jan Doornkamp