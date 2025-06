Begraafplaats Veelerkerkhof breidt opnieuw uit: ruimte voor honderden nieuwe graven

VEELE – De historische begraafplaats Veelerkerkhof wordt opnieuw uitgebreid. De stichting die verantwoordelijk is voor het beheer heeft een perceel van ruim 1,25 hectare grond aangekocht van maatschap Kuper, direct grenzend aan de huidige begraafplaats. Daarmee komt er ruimte voor honderden nieuwe graven en een urnenveld.

Voor het realiseren van de uitbreiding is adviesbureau BügelHajema uit Assen ingeschakeld. Zij ondersteunen de stichting bij de aanvraag van onder anderen een aangepaste omgevingsvergunning. Daarnaast moet er op het terrein nog archeologisch onderzoek plaatsvinden. Ook waterhuishouding maakt deel uit van de voorbereiding: enkele sloten worden gedempt, terwijl een andere sloot juist wordt uitgediept. Wanneer het nieuwe gedeelte in gebruik kan worden genomen is nog niet bekend.

Zorg en toekomstvisie

Volgens beheerder Harm Kuil is de uitbreiding hard nodig. “Ik krijg wekelijks meerdere aanvragen van mensen die een graf willen reserveren,” vertelt hij. “Opvallend is dat die aanvragen niet alleen uit de directe omgeving komen. Mensen kiezen bewust voor deze begraafplaats, onder andere omdat de graven hier relatief goedkoop zijn en we eeuwigdurende grafrust bieden.”

Daarnaast ligt de begraafplaats relatief hoog, waardoor er geen last is van grondwater – een belangrijk praktisch voordeel. “Dat is ook iets wat mensen waarderen,” aldus Kuil.

Oud, verzorgd en geliefd

De begraafplaats, die al sinds de 19e eeuw bestaat, is zichtbaar goed onderhouden. De oudste grafsteen op het terrein dateert uit 1876 en behoort toe aan Geessien H Kok. In 2019 werd het terrein al eens uitgebreid met 0,72 hectare. Ook werd in 2022 een parkeerplaats aangelegd en werden fruitbomen en een haag geplant.

Een team van vrijwilligers en bestuursleden zorgt er twee keer per maand op maandagochtend voor dat het terrein er netjes bij ligt. Het beheer is in handen van Stichting Veelerkerkhof, met een zevenkoppig bestuur. Recent is Wubbe Kuper benoemd tot voorzitter, Harm Kuil is beheerder en Fenna Stedema penningmeester. De overige bestuursleden zijn: Hendrik ten Have, Albert Tewes, Jan Joling en Mijme Meijer. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers. Een van de vrijwilligers is voormalige beheerder Roelof Kuper. Hij is nog heel vaak op het kerkhof te vinden om diverse klusjes te doen.

De stichting kijkt bij de nieuwe uitbreiding ook naar inrichting en sfeer. Er zijn plannen voor een zithoekje, nieuwe beplanting en een haag rondom het nieuwe terrein.

Gestaag groeiende belangstelling

De vraag naar graven op het Veelerkerkhof blijft toenemen. “We hebben inmiddels een lijst met enkele honderden mensen die al een graf hebben gekocht. Die komen lang niet allemaal uit Veele en directe omgeving” aldus Kuil. Met de nieuwe uitbreiding wil de stichting ook voor de komende decennia voldoende ruimte én kwaliteit kunnen blijven bieden.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Catharina Glazenburg