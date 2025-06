Becky is nog steeds niet thuis, heeft u haar gezien?

TER APELKANAAL, SELLINGEN – Sinds 4 juni wordt Becky vermist. Ze is voor het laatst in de omgeving van Sellingen gezien.

Becky wordt nog steeds vermist en enorm gemist, al vanaf 4 juni. De laatste zichtmelding was 13 juni en daarna is ze niet meer gezien. Haar baasjes hopen dat ze zich nog steeds in het gebied Sellingen – Vlagtwedde -Mussel bevindt. Echter is dit een enorm uitgestrekt gebied. Ze vragen u naar Becky uit te kijken.

Becky is een kruising tussen een Gordon Setter en een Flatcoated Retriever van 1 jaar oud. Ze is zwart met bruin en draagt een dunne zwarte en een blauw/turquoise halsband. Ze wordt sinds 4 juni vanuit Ter Apelkanaal Oost 132 vermist. Becky is niet benaderbaar.

In de afgelopen weken is er volop naar Becky gezocht Er zijn speurhonden en drones ingezet, voerplekken met camera’s ingericht en flyers deur aan deur verspreid en opgehangen. Vrijwilligers van Team Held en de baasjes van Becky hopen dat alle inzet na ruim twee weken beloond gaat worden met een zichtmelding recent of oud, dat maakt ze niet uit. Ze vragen dan ook om Becky onder de aandacht te houden, ze wordt enorm gemist en moet naar huis!



Heb je informatie over Becky, of twijfel je of je Becky gezien hebt, zie je afwijkende zaken rondom je terrein, zoals aangevreten vuilniszakken, hondenpoep zonder dat je een hond hebt? Of heb je camera`s hangen, of een deurbelcamera; kijk of Becky hierop staat en deel de vermissing van Becky massaal zodat iedereen naar haar uitkijkt.

Bel wanneer je Becky ziet of hebt gezien met 06 127 340 22.

Bron: Team Held, Willeke Tonkes