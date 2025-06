Uitstel voor bouw nieuw gemeentehuis Winschoten door financiële tegenvaller

WINSCHOTEN – De bouw van het nieuwe gemeentehuis loopt vertraging op. De aanbestedingsprocedure heeft duidelijk gemaakt dat het beschikbare budget fors tekortschiet ten opzichte van de kostenraming van de overgebleven aannemer. Wethouder Erich Wünker noemt het “een fikse tegenvaller”: “Het verschil is substantieel, meer dan enkele tonnen. Om door te kunnen, is aanvullend budget nodig. Daarover gaan we in gesprek met de gemeenteraad.”

De gemeente beraadt zich nu op vervolgstappen. Duidelijk is dat de vertraging minimaal een half jaar bedraagt. Dinsdag 8 juli wordt de gemeenteraad inhoudelijk bijgepraat over de situatie. Op woensdag 24 september volgt een definitief besluit over het eventueel vrijmaken van extra middelen.

De aanbesteding begon in november 2024. Van de vier uitgenodigde bouwbedrijven diende uiteindelijk slechts één partij een offerte in; de overige partijen trokken zich terug wegens een volle orderportefeuille. Voor het installatiewerk zijn er nog twee geschikte inschrijvers over, met wie de verschillen kleiner zijn. “De grootste pijn zit duidelijk in het bouwdeel,” aldus Wünker. Oorzaken voor de hogere kosten zijn onder meer gestegen bouwprijzen, mede als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Het college heeft inmiddels besloten de lopende aanbesteding stop te zetten. Wel wordt met de overgebleven aannemer verder gesproken om een zo helder mogelijk financieel beeld te krijgen. Dit om de raad goed te informeren en tot een afgewogen besluit te laten komen. Indien de raad instemt met het benodigde extra budget en doorgaat met deze aannemer, blijft de vertraging beperkt tot ongeveer een half jaar.

Een alternatief scenario is het volledig opnieuw aanbesteden, wat naar verwachting minstens een jaar vertraging oplevert. Daarnaast is onzeker of er dan wel voldoende capaciteit bij aannemers beschikbaar is, en wat de gevolgen zijn van verder stijgende bouwkosten.

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan was het ontwerp in 2023 al aangepast. Het nieuwe ontwerp zou hogere kosten met zich mee brengen: circa 6 miljoen euro extra, waarmee het totale projectbudget uit zou komen op ruim 31 miljoen euro.

Tienja Hensens

Bron: Gemeente Oldambt