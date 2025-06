Vakantie Toppyjazz (aflevering 290)

Wij zijn weer terug van een paar weken Noord-Duitsland, de eilanden Ruegen, Usedom en Waren ; een fantastisch watersport paradijs.

In onze bagage hadden we 10 cd’s welke in geen enkele koffer mogen ontbreken.

U krijgt een voorproefje van de muzikale juweeltjes die daar tussen zitten en ook in uw koffer niet mogen ontbreken.





Playlist :

01 – Take These Chains From My Heart – Madeleine Peyroux ( album The Blue Room)

02 – Gentle On My Mind – Madeleine Peyroux (album The Blue Room)

03 – Momento Magico – Youn Sun Nah (album Lento)

04 – Coming Back Home – Spectrum Road ( Album Live at The Northsea Jazz Festival)

05 – They Can’t Take THat Away From Me – Shanti Snyder (album Cloud 9)

06 – Stardust – Lone Boyd (album All My Tomorrows)

07 – La Vie en Rose – Andrea Bocelli/Edith Piaf (album Passione)

08 – Don’t Worry About Me – Jutta Hipp (album Frankfurt Special)

09 – I Remember You – Karin Krog (album Portrait of a Norwegian Jazz artist)

10 – The Eagle – Jacob Groth (album Soundtrack Omen)

11 – Forgiviness – Misen (album soundtrack Omen)

12 – Like a Rolling Stone – Barb Jungr (album The Man in the Long Black Coat)