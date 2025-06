Winschoten op de Schop: Brug en Rotonde Dicht, Bouwplaats Open voor Publiek

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 19 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEESTAL ZONNIG | WARM WEEKEND

Ook vandaag zijn er wel weer een paar bewolkte momenten want er zullen ook weer een paar wolkenvelden passeren en er komen opnieuw enkele stapelwolken, maar er is ook weer vrij veel zon. Maar er staat een zwakke tot matige noordenwind en daardoor wordt het minder warm dan gisteren: het maximum voor vanmiddag is 21 á 22 graden.

Vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt en het is rustig en fris, met een minimumtemperatuur rond 9 graden en een paar mistflarden. Morgen wordt het 23 á 24 graden met een zwakke wind uit oost tot noordoost. Het is ook morgen meest zonnig met af en toe wat wolkenvelden.

Zaterdag maken we een sprong naar 28 á 29 graden maar ‘s ochtends is het nog lekker koel met 15 tot 20 graden. Het is zaterdag zonnig met een zwakke zuidoostenwind. Zondag volgt daarna de warmste dag in deze fase met ‘s middags 30 of 31 graden en ‘s ochtends ook al 25 tot 30 graden. Later komt er bewolking en maandag is daarna veel koeler met 21 of 22 graden. Het is dan wisselend bewolkt met soms een regenbui en een zuidwestenwind.