Grean Wilts maakt van elke huwelijksceremonie iets unieks

OLDAMBT – Sinds januari is Grean Wilts actief als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) in de gemeente Oldambt. En met veel plezier.



“Toen ik in september 2024 een vacature zag bij de gemeente Oldambt, wist ik het meteen: dát wil ik doen. Ik heb geen seconde getwijfeld en ben direct gaan solliciteren. Ik was op zoek naar een bijbaantje – het liefst iets freelance – waarin ik weer met mensen kon werken. Na 37 jaar als verpleegkundige was ik gestopt om mijn man Harrie te helpen in ons bedrijf, Bouwservice Harrie Wilts. Maar ik miste het contact met mensen. En dit leek me een prachtige kans!” Na een goed sollicitatiegesprek was het snel rond. “Ik mocht aan de slag! Ik heb een BABS-training gevolgd bij de Bestuursacademie, ben beëdigd bij de rechtbank in Groningen en vanaf 1 januari kon ik los.”



Elk bruidspaar een eigen verhaal

Grean geniet van haar nieuwe werk. “Binnen Oldambt komen de aanvragen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen bij de Burgerlijke Stand. Bruidsparen mogen zelf een BABS kiezen. Soms hebben ze geen voorkeur en dan verdeelt de afdeling het. Iedere BABS is anders: de een spreekt vloeiend Gronings (doar draain we onze haand nait veur om, zeg mor), de ander is formeler of juist wat uitbundiger.” Zelf vindt Grean het belangrijk om goed te luisteren en aan te voelen wat het bruidspaar wil. “Tijdens het kennismakingsgesprek hoor ik hun liefdesverhaal. Waar komen ze vandaan? Wat maakt hun verhaal bijzonder? Waarom zetten ze deze stap? Wat hebben ze van mij nodig? Soms is dat een steuntje in de rug, soms juist een geruststelling, soms wat ideeën. Maar hoe dan ook: samen komen we er altijd uit. Het bruidspaar heeft de regie, ik geef de kaders aan. En het mooie is: er kan vaak veel meer dan mensen denken!”



Het blijft bijzonder

Inmiddels heeft Grean al verschillende huwelijken mogen sluiten. “En het is echt iedere keer een feestje om te doen. Ieder bruidspaar is uniek, elke locatie is uniek en elk verhaal is uniek. Ik hoop dit nog jaren met plezier te mogen doen, in Oldambt of misschien ook in een andere gemeente – of zelfs over de grens. Ceremonies op een bijzondere locatie? Daar denk ik graag in mee!”



Een mooie nieuwe toevoeging is dat de gemeente Oldambt voor al haar BABS-en een speciale, op maat gemaakte toga heeft laten ontwerpen. Een maand geleden zijn deze toga’s uitgereikt. Op de foto bij dit artikel draagt Grean haar nieuwe toga met trots.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: greanwilts@gmail.com

Catharina Glazenburg

Bron: Grean Wilts