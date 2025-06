Noodpakket nog lang niet vanzelfsprekend in Winschoten: ‘’Soms maak ik me wel zorgen’’

WINSCHOTEN, Groningen1 – Wat doe je als de stroom uitvalt? Of als je even geen drinkwater hebt? Volgens de overheid is het slim om een noodpakket in huis te hebben. We gingen de straat op in Winschoten en vroegen mensen of zij voorbereid zijn.

“Gedeeltelijk,” zegt een mevrouw die we aanspreken. “Er zit een radio in, kaarsen, water, zaklampen en batterijen.” Ze vertelt dat ze de spullen afgelopen week bij elkaar heeft gehaald. “Je hoort er steeds meer over, dus ja, dan ga je toch denken: misschien moet ik dat ook maar doen, stel dat de stroom uitvalt, of er gebeurt iets onverwachts… dan wil ik niet met lege handen staan,” zegt ze. “Soms maak ik me wel zorgen, je weet het nooit tegenwoordig.”

Niet iedereen maakt zich druk. Een andere meneer die we spreken, zegt: “Ik ben er eigenlijk niet mee bezig, ik heb een telefoon, dus dat komt wel goed toch?” Terwijl we verder praten vertelt meneer: “Ik heb nog wel ergens een powerbank liggen en vroeger hadden we de Koude Oorlog ook, ik zie wel wat er gebeurt.”

Hoewel niet iedereen zich zorgen maakt, wijst de overheid erop dat het verstandig is om voorbereid te zijn op noodsituaties. Een basispakket met onder meer drinkwater, een zaklamp, radio op batterijen, houdbaar eten en een EHBO-set kan dan uitkomst bieden.

De inhoud voor het noodpakket is te vinden op Denk vooruit

Paul van der Laan