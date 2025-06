Oldambtplein aangepast vanwege verwachte drukte

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 20 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARMER | MAANDAG ALWEER KOELER

Vandaag is er een hogedrukgebied boven zee en het Waddengebied en dat geeft ons zonnig weer met een paar kleine stapelwolken die ontstaan en af en toe ook sluierbewolking. Net als gisteren is het niet heel warm want met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk 22 of 23 graden.

Vanavond en vannacht koelt het ook weer redelijk ver af: minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden. Morgen is het anders want dan komt er een zwakke wind uit oost tot zuidoost en daarmee wordt het veel warmer: heel geleidelijk stijgt het tot een maximum van 28 á 29 graden. Vochtig is het zeker niet en het zal vooral warm zijn, ook morgenavond en zondagnacht.

De zondag is daarna ook een warme dag want het wordt dan snel 30 graden, maar in de middag gaat de wind draaien: dan komen er enkele buien en dan daalt het naar 25 graden en zondagavond tot onder de 20 graden. Een omslag dus, en maandag en dinsdag is het ‘s middags ook maar 19 of 20 graden met af en toe zon maar vooral maandag ook kans op een paar buien.