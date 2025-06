Yoran (27) vindt richting in zijn zoektocht naar werk op StartFest Stadskanaal

STADSKANAAL, OUDE PEKELA – Donderdag 19 juni stond StartFest opnieuw in het teken van persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en kansen. Voor veel bezoekers was het een waardevolle dag vol gesprekken en inspiratie. Maar voor Yoran (27) uit Oude Pekela betekende deze negende editie van het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland misschien wel een belangrijke stap richting zijn toekomst.

“Ik ben op zoek naar werk, maar wist niet precies waar ik moest beginnen,” vertelt Yoran openhartig. “Ik vind het leuk op StartFest. Je kunt hier gewoon met mensen praten die echt met je meedenken.” Tijdens het festival deed hij een loopbaantest bij StartPunt, wat hem hielp zijn interesses en talenten helder te krijgen. “Daarna ben ik in gesprek gegaan met een paar organisaties over ICT-functies, want die kant wil ik op. Dit geeft me richting.”

Yorans verhaal staat symbool voor wat StartFest beoogt: mensen helpen hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Het evenement bracht ook dit keer weer een breed scala aan bedrijven, organisaties en opleiders samen. Zo was onder andere het Business College Drenthe aanwezig om met starters, werkzoekenden en ondernemers in gesprek te gaan. “We geven tips aan mensen die een bedrijf willen starten of moeite hebben om werk te vinden,” aldus een vertegenwoordiger. “Vandaag liep er zelfs een student van Noorderpoort binnen die vanaf september bij ons stage komt lopen – dat was zo geregeld.”

StartFest is niet alleen een plek voor ontmoeting, maar ook voor het zetten van concrete stappen, net als Yoran deed.

StartFest: ook in september en oktober

Heb je StartFest in Stadskanaal gemist? Geen zorgen – op 18 september is de volgende editie in het Geert Reinders Sportpark in Winsum en op 14 oktober in de HJC Manege in Tolbert.

Meer weten of nú al op zoek naar loopbaanadvies? Kijk op:

www.startfest.nl

www.hetnoordenwerktdoor.nl

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, in samenwerking met gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. het Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen, de Europese Unie en SNN.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Daniek Snijder