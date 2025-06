Avondvierdaagse Winschoten: duizenden toeschouwers en blije gezichten

WINSCHOTEN – Vrijdagavond stond Winschoten opnieuw in het teken van één van haar meest geliefde tradities: de feestelijke intocht van de Avondvierdaagse. Zo’n 3450 wandelaars trokken onder luid applaus en feestelijke klanken door het centrum van de stad, toegejuicht door duizenden enthousiaste toeschouwers.

De sfeer was uitbundig. Langs de route door de Langestraat stonden familieleden, vrienden en buurtbewoners klaar met bloemen, snoep en kleine cadeautjes om de wandelaars te belonen voor hun prestatie. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s – allemaal genoten ze zichtbaar van de feestelijke afsluiting van vier dagen wandelen.

De intocht, het hoogtepunt van de 77e editie van de Winschoter Avond-4-Daagse, ging gepaard met een indrukwekkende muzikale omlijsting. Negen muziekkorpsen en een aantal streetbands zorgden voor vrolijke deuntjes en een feestelijke sfeer in de stad. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en leden van het gemeentebestuur stonden voor het gemeentehuis klaar om de deelnemers persoonlijk welkom te heten en te feliciteren.

De Avondvierdaagse werd dit jaar gelopen van dinsdag 17 tot en met vrijdag 20 juni en is al sinds 1967 een begrip in Winschoten en omgeving. De organisatie is in handen van Sportvereniging Bovenburen. Met start en finish bij het verenigingsgebouw aan de Tromplaan kozen de wandelaars dagelijks voor afstanden van 5, 10 of 15 kilometer. De routes voerden door Winschoten en het omliggende groen, en boden voor jong en oud een sportieve uitdaging.

Het evenement was wederom een groot succes, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers die zich dagen lang met hart en ziel hebben ingezet voor een soepel verloop. De 77e editie bewees opnieuw: de Avondvierdaagse is meer dan wandelen – het is een warm, verbindend feest voor de hele gemeenschap.

Catharina Glazenburg

Bron: Sportvereniging Bovenburen

Foto’s: Anita Meis en Frans Kroon