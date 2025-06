Expositie ‘Levenslust’ in Kamp de Beetse: fotoverkoop ten bate van behoud historische plek

SELLINGEN – In het kader van het tuin- en kunstevenement Westerwolde Rijgt (20 t/m 29 juni) is in Kamp de Beetse aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen de bijzondere foto-expositie ‘Levenslust’ te zien. De tentoonstelling toont werk van cursisten van fotograaf Marianne Hulshof uit Stadskanaal. Wat de expositie extra betekenisvol maakt: de opbrengst van de verkochte foto’s gaat volledig naar Kamp de Beetse, als bijdrage aan het behoud van deze historische locatie.

“Op deze manier willen we niet alleen ons werk tonen, maar ook iets terugdoen voor deze plek die zoveel te vertellen heeft,” zegt Hulshof. “Kamp de Beetse verdient het om behouden te blijven als herinnering en leerplek voor toekomstige generaties.”

Levenslust op een beladen plek

Het thema van de expositie – levenslust – lijkt op het eerste gezicht in contrast te staan met de geschiedenis van Kamp de Beetse, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog dienstdeed als Jodenkamp en later als interneringskamp voor ‘foute’ Nederlanders. Toch zit juist in die tegenstelling een krachtige boodschap, aldus Hulshof: “We wilden stilstaan bij de levensdrang van de mensen die hier ooit verbleven. Levenslust als eerbetoon aan vrijheid en veerkracht.”

De fotograaf bezocht samen met elf cursisten meerdere keren het kampterrein. Ze lieten zich inspireren door de verhalen en de sfeer van de plek, wat leidde tot een serie persoonlijke, indringende beelden.

Toegang gratis, opbrengst voor het kamp

De expositie is tijdens Westerwolde Rijgt dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De museumbarak is vrij toegankelijk. Tijdens openingstijden is er een vrijwilliger aanwezig die bezoekers meer kan vertellen over de geschiedenis van Kamp de Beetse in de periode 1935–1948.

De foto’s zijn te koop en de volledige opbrengst gaat naar Stichting Kamp de Beetse, om bij te dragen aan het behoud van deze bijzondere en vaak nog onbekende plek.

“Voor ons is het niet alleen een expositie, maar ook een manier om bewustwording te creëren en bij te dragen aan educatie en herinnering,” zegt Hulshof. “Dat we dat via de fotografie kunnen doen, is bijzonder.”

De expositie blijft ook na Westerwolde Rijgt nog een tijdje hangen.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s : René Hut