Feestelijke opening nieuwe speeltuin bij het Heeresmeer

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 21 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM WEEKEND | NORMALE ZOMERWEEK

Het is een prachtig zonnige dag met vrijwel onbewolkt weer en een zwak tot matig windje uit het oosten tot zuidoosten. Daarmee kan de temperatuur heel gestaag en langdurig oplopen: het maximum komt aan het einde van de middag uit op 29 graden. Daarbij wordt de lucht ook heel droog, en benauwd zal het buien de deur eigenlijk niet worden. Vooral warm.

Die warmte blijft dan vannacht een beetje hangen met een minimum rond 17 graden, en morgen warmt het snel op en dan wordt het rond het middaguur zelfs 30 of 31 graden. Er is dan meer bewolking en gaandeweg de middag is er kans op een bui, daarna komt er een zuidwestenwind met een flinke afkoeling.

Maandag is het ook nog maar 20 graden en dan is het weer heel anders met windkracht 4 tot 5, enkele buien en opklaringen. Dinsdag is het ook vrij koel met af en toe zon maar ook wat regen, de woensdag lijkt droog te blijven met middagtemperaturen rond 24 graden. Daarna neemt de kans op een bui weer toe dus na de warmte van dit weekend wordt het deze week eigenlijk heel gemiddeld zomerweer.