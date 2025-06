Man uit Nieuw-Weerdinge aangehouden wegens poging tot ambtsdwang bij grensgebied Ter Apel

TER APEL/SELLINGEN – De politie heeft deze week een 54-jarige man uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van poging tot ambtsdwang. De man zou herhaaldelijk geprobeerd hebben om op eigen initiatief grenscontroles uit te voeren in het grensgebied bij Ter Apel en Sellingen.

De aanhouding volgt na meerdere incidenten waarbij burgers op eigen houtje voertuigen controleerden nabij de grens met Duitsland. Volgens de autoriteiten is dit niet toegestaan. Grensbewaking is in Nederland exclusief voorbehouden aan de Koninklijke Marechaussee.

De aangehouden man – activist Jan Huzen uit Nieuw-Weerdinge – werd eerder al aangesproken door de politie en gewaarschuwd dat hij moest stoppen met zijn activiteiten. Ondanks deze waarschuwing zette hij zijn acties voort. Hij werd na verhoor op het politiebureau in Assen later op de dag weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie buigt zich nu over de verdere afhandeling van de zaak.

De lokale driehoek, bestaande uit de burgemeester van Westerwolde, het Openbaar Ministerie en de politie, laat in een gezamenlijke verklaring weten: “We begrijpen dat er in de samenleving zorgen zijn over het asielbeleid. Maar dat mag nooit een reden zijn om het recht in eigen hand te nemen. Grensbewaking is een taak van bevoegde instanties. Voor eigenrichting is geen plaats.”

De autoriteiten houden fysieke en digitale signalen nauwlettend in de gaten. Acties waarbij sprake is van strafbare feiten, zoals opruiing, bedreiging, discriminatie of pogingen om overheidsinstanties tot actie te dwingen, zullen worden aangepakt. In dat kader wordt nauw samengewerkt met onder meer het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de gemeente Westerwolde en de Duitse autoriteiten.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Groningen