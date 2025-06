Oud en jong vermaakt zich bij de feestweek in Blijham

BLIJHAM – De feestweek in Blijham ging vorige week vrijdagmiddag feestelijk en met veel enthousiasme van start. In een volle feesttent aan De Omloop gaf locoburgemeester Giny Luth het officiële startsein, waarna duizenden papiersnippers door de lucht vlogen en de feestvreugde losbarstte. De opening vormde het begin van een week vol activiteiten voor jong en oud, georganiseerd door stichting Buitengewoon Blijham.

Met een druk op de knop werd om twee uur ‘s middags de aftrap gegeven. Vooral de kinderen genoten zichtbaar toen het podium werd overspoeld met witte confetti. Kort daarna maakten de aanwezigen kennis met de nieuwe dorpsmascotte: Jos de Vos. Samen met de cheerleaders van gymnastiekvereniging Blijham liet hij een vrolijk dansje zien, waarbij ook de kinderen in de tent vol enthousiasme meededen.

De rest van de week zat bomvol activiteiten. Zo was in de kantine van Schietsportvereniging Blijham (SSV) een klaverjasavond die zó populair was dat de inschrijvingen vol waren. Kaartliefhebbers gingen er de strijd aan om de hoogste troef, maar ook om een gezellige avond samen.

Ook aan de ouderen werd gedacht: voor de bewoners van De Blanckenborg werd een muzikale avond georganiseerd door Het Nut Blijham. De Corazonsingers uit Hoogezand verzorgden een sfeervol optreden, waar volop van werd genoten én meegezongen.

Een ander hoogtepunt was ‘Blijham Got Talent’, waar het lokale talent in al zijn vormen van zich liet horen. Van zang tot poëzie en van piano tot acrobatiek – het podium was voor iedereen. Het was uiteindelijk Gwen die de show stal met haar indrukwekkende vertolking van Popular van Ariana Grande. Onder luid applaus en met goedkeuring van Jos de Vos en de jury werd ze bekroond tot winnaar van de avond.

Voor de jongste dorpsgenoten was bij Kovviehoes Veur Mekoar. een cupcake-versierwedstrijd, waaraan zo’n 30 kinderen meededen. De winnaars zijn inmiddels bekend:

1e prijs – Jesse

2e prijs – Megan

3e prijs – Yvaine

De feestweek in Blijham is nog in volle gang. Vandaag is er tot vijf uur een garageverkoop en kun je tot zeven uur op de speedwaybaan kennis maken met auto en motorsport. Vrije inloop vanaf 7 jaar. Morgen is in de kerk van 9.30 tot 10.30 uur een kindernevendienst. Om 12.00 uur start de Wielerronde Gerben Kroes Omloop van Blijham. Starttijd klasse 1: 12.00 uur, klasse 3: 13.45 en klasse 2: 15.05 uur.

Catharina Glazenburg

Bron: Buitengewoon Blijham

Foto’s: Henk Pruim