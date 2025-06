Tien dagen lang tuinen, kunst en muziek tijdens Westerwolde Rijgt

WESTERWOLDE – Van 20 tot en met 29 juni staat de regio Westerwolde weer in het teken van Westerwolde Rijgt: tien dagen waarin 22 tuinen, erven en bijzondere locaties de poorten openen voor publiek. Bezoekers kunnen genieten van een unieke mix van natuur, kunst, cultuur en muziek.

Verspreid over dorpen als Vlagtwedde, Sellingen, Bourtange, Ter Apel, Bellingwolde en Wedde rijg je de prachtige locaties letterlijk aan elkaar: bij elk bezoek ontvang je een kraal als herinnering, waarmee je jouw eigen Westerwolde-ketting kunt samenstellen.



Elke locatie heeft een eigen karakter, van weelderige bloementuinen tot sfeervolle beeldentuinen, vaak in combinatie met kunstexposities, workshops en muzikale optredens. Dit jaar is de tiende editie van Westerwolde Rijgt met het thema ‘Flonk’ – het Groningse woord voor levenslust. “Iets wat wij bij deze bijzondere jubileumeditie nog steeds hebben en nog lang hopen te houden!”



Mattie Luiijf treedt op bij het Voedselbos in Vlagtwedde

Op zaterdag 29 juni treedt zangeres en gitariste Mattie Luiijf op bij het Voedselbos in de Renneborg in Vlagtwedde. Tijdens dit bijzondere optreden brengt zij een selectie uit haar indrukwekkende repertoire van zo’n 70 zelfgeschreven en gecomponeerde liedjes, aangevuld met zorgvuldig gekozen covers.

Muziek speelt al haar hele leven een centrale rol. Mattie begon op jonge leeftijd met zingen in een kerkkoor en kreeg van haar 12e tot haar 16e klassieke gitaarlessen. Sinds haar elfde speelt ze gitaar en ontwikkelde ze een geheel eigen stijl.



De coronaperiode gaf haar het zetje om zich volledig op muziek te richten. Ze meldde zich aan op een website voor gitaarspel en zang en kreeg daar in 2020 veel positieve reacties. Dit motiveerde haar om zelf liedjes te gaan schrijven, wat uiteindelijk leidde tot het opnemen van een aantal nummers op cd, tussen 2022 en 2024. Haar album Reflections is een weerspiegeling van die muzikale reis.

Recentelijk maakte Mattie een inspirerende reis door Amerika en Canada, waar ze zelfs spontaan optrad voor een groter publiek – met een geleende gitaar. Die ervaring smaakte naar meer, en haar enthousiasme om live op te treden is groter dan ooit. Het optreden in Vlagtwedde belooft dan ook een sfeervolle MIDDAG te worden en muziek recht uit het hart.



Meer informatie, deelnemende locaties en een routekaart zijn te vinden op www.westerwolderijgt.nl.

Tienja Hensens

Bron: Westerwolde Rijgt