Veteranendag in Vesting Bourtange: een dag van erkenning, ontmoeting en dankbaarheid

BOURTANGE – In de sfeervolle setting van Vesting Bourtange vond vandaag de regionale Veteranen dag 2025 plaats. Een bijzondere dag, georganiseerd voor veteranen en hun partners uit de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela, waarin waardering, erkenning en verbondenheid centraal stonden.

Voor de veteranen dag was veel belangstelling. De oudste deelnemer was bijna 100 jaar. De dag begon om 09.30 uur met koffie, thee en gebak in Café Restaurant ’s Lands Huys. Daarna opende Max van Gulik, voorzitter van het organisatiecomité, de dag officieel. Een extra bijzonder moment: het was zijn laatste keer als voorzitter, na maar liefst 15 jaar trouwe inzet voor de Veteranendag.

Na een groepsfoto vertrok het gezelschap richting de Nederlands Hervormde Kerk, waar het officiële programma plaatsvond. De burgemeesters Jaap Velema (Westerwolde), Cora-Yfke Sikkema (Oldambt) en Jaap Kuin (Pekela) spraken de aanwezigen toe met woorden van dank, trots en erkenning. Vervolgens was er een indrukwekkende herdenking van alle gesneuvelden, symbolisch uitgebeeld met een lege stoel en een krans. Het signaal Taptoe klonk, gevolgd door een minuut stilte en een gezamenlijk gezongen eerste couplet van het Wilhelmus.

Marius van Doleweerd, Eerste Luitenant en stafofficier bij het Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie, was de gastspreker van de dag. Hij sprak over Nuldelijnszorg tijdens uitzendingen – de informele en laagdrempelige steun voor militairen door collega’s of veteranen zelf – en hoe deze zorg in 2025 wordt toegepast.

De ochtend werd afgesloten met het Gronings volkslied en een dankwoord van Max van Gulik. Van Gulik werd in het zonnetje gezet en kreeg bloemen en een aandenken vanwege zijn 15 jaar inzet voor de Veteranendagen. Daarna werd bij het Pools monument een krans gelegd.

Aansluitend genoten de aanwezigen in restaurant ’s Lands Huys van een koud en warm buffet en was er volop ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Westerwolde

Foto’s: Jan Glazenburg