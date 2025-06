Wethouder Giny Luth opent feestelijkheden ter ere van het 50-jarig jubileum van zwembad De Barkhoorn

SELLINGEN – Openluchtzwembad De Barkhoorn in Sellingen bestaat dit jaar exact vijftig jaar. De activiteiten ter gelegenheid van dit jubileum zijn vandaag van start gegaan met een feestelijke opening door wethouder Giny Luth. Dit deed zij door een gespannen lint door te knippen. Daarna kon de stormbaan, die ter gelegenheid van het jubileum in het zwembad lag, in gebruik worden genomen. Samen met zwemclub De Barkhoorn worden er deze week diverse activiteiten georganiseerd.

Het zwembad opende haar deuren officieel op 21 juni 1975. Sindsdien is het uitgegroeid tot een geliefde plek voor inwoners van Westerwolde en omstreken. Vandaag werd het jubileum afgetrapt met de plaatsing van een grote stormbaan in het ondiepe bad. Bezoekers kunnen deze week rekenen op een gevarieerd programma, dat volledig te vinden is op de flyers onderaan dit bericht.

Een begrip in de regio

De Barkhoorn ligt aan de rand van het bos in Sellingen en beschikt over ruime parkeergelegenheid. Het openluchtbad bestaat uit twee 25-meterbaden: een diep bad en een ondiep bad. Sinds de opening is het zwembad nauwelijks veranderd. Wel is er in 2001 een glijbaan geplaatst.

De Barkhoorn werd in het verleden maar liefst vier keer uitgeroepen tot het mooiste zwembad van de provincie Groningen. Bezoekers waardeerden vooral de klantvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, netheid en sfeer. Het Sellinger bad behaalde in 2014 een gemiddeld rapportcijfer van 9,45.

Seizoen 2025

Het zwembadseizoen van De Barkhoorn loopt dit jaar tot en met zaterdag 6 september. Gedurende deze periode is het bad dagelijks geopend voor recreatief zwemmen, banen zwemmen en zwemlessen.

Catharina Glazenburg

Bron: De Barkhoorn

Foto’s: Johannes Velthuis