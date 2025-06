Zonnige projectendag in Winschoten toont toekomst van Oldambt

WINSCHOTEN – Onder een stralende zon werd vandaag op het plein voor de St. Vituskerk in Winschoten de projectendag van gemeente Oldambt gehouden. De markt, onderdeel van het lokale programma van Nationaal Programma Groningen (NPG), trok inwoners uit stad en dorpen om kennis te maken met de vele initiatieven die werken aan een sterker en leefbaarder Oldambt.

Na het succes van de eerste editie in Scheemda, stond deze tweede projectendag opnieuw in het teken van ontmoeting, inspiratie en vooruitkijken. Bezoekers konden in gesprek met projectleiders, deelnemen aan stadswandelingen en op een laagdrempelige manier ontdekken wat er allemaal speelt in hun omgeving.

Van digitalisering tot leefbaarheid

Op de markt waren tal van projecten vertegenwoordigd, zoals Tijd voor Toekomst, de Graanrepubliek Oldambt, Centrumontwikkeling en het gezondheidsprogramma Oldambt Gezond. Een bijzondere aanwezigheid was Stichting Stilo, die jaarlijks €200.000 verdeelt over lokale initiatieven. Met een maximale bijdrage van €10.000 per project biedt dit fonds kansen voor tal van ideeën. Meer informatie is te vinden op www.stilofonds.nl.

De rode draad door alle initiatieven: leefbaarheid. Elk project maakt deel uit van NPG of het vervolgprogramma Nij Begun, dat zich richt op een duurzame en vitale toekomst voor onder anderen Oldambt.

Begeleide stadswandelingen

Wie de diepte in wilde, kon aansluiten bij een van de twee begeleide stadswandelingen. Onder leiding van projectleiders werden plekken bezocht waar gewerkt wordt aan vernieuwing en verbetering, zoals de herontwikkeling van de Langestraat, digitaliseringsproject Ruby en de toekomstplannen voor het Waterkwartier. De wandelingen waren toegankelijk voor rolstoelgebruikers en trokken geïnteresseerden van alle leeftijden.

Interactie en plezier voor jong en oud

Op het plein konden bezoekers hun ideeën en ervaringen delen via een interactieve ‘woordenwolkwand’. Kinderen vermaakten zich ondertussen met schminken, eendjes vissen, levensgrote mascottes en kleurplaten. Sportieve kinderen deden mee aan korte activiteiten onder begeleiding van een buurtsportcoach.

“Samen bouwen aan de toekomst”

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema benadrukte het belang van de dag: “Deze dag is bedoeld om samen te laten zien waar we aan werken en hoe dat zichtbaar wordt in onze dorpen en stad. We nodigen iedereen uit om mee te kijken en mee te denken over de toekomst van Oldambt.”

De warme temperaturen hielden de bezoekers niet tegen: de projectendag bewees eens te meer dat betrokkenheid en samenwerking volop leven in Oldambt.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt/Anita Meis

Foto’s: Anita Meis