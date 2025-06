Spannende wedstrijden bij Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 22 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WARM MET EEN BUI | NORMALE ZOMERWEEK

Het is vandaag nog een warme dag maar vanmiddag zal het bewolkt raken en in de loop van de middag gaan er ook enkele buien vallen. Daar kan best een flinke bui bij zijn maar vanavond is het vrijwel overal droog en dan klaart het weer op. De maximumtemperatuur is 30 á 31 graden en eerst staat er een matige zuidwestenwind, later vanmiddag is er een westenwind en vanavond weer een zuidwestenwind. Het koelt vanavond af tot ongeveer 22 graden.

Morgen begint opnieuw bewolkt en dan zijn er perioden met regen met een zuidwestenwind. De middag is morgen beter met opklaringen en droog weer, dan is er een wéstenwind. Middagtemperatuur morgen rond 19 graden.

Dinsdag is het 20 graden en dan is het wisselend bewolkt met een beetje zon maar het is de meeste tijd droog. Woensdag is het de hele dag droog met minder wind, maar donderdagnacht en donderdagnacht valt er af en toe regen. Daarna is het nog licht wisselvallig, maar volgend weekend lijkt droog te verlopen.