Dansers uit Zuidlaren in de prijzen bij Schotse danscompetitie in Arnhem

ZUIDLAREN – De dansgroep Highland Dancing NL uit Zuidlaren heeft dit weekend goed gepresteerd tijdens de Silver Thistle Competition in Arnhem. De dansers namen het op tegen deelnemers uit het hele land en keerden huiswaarts met maar liefst zestien podiumplaatsen, waaronder een gouden medaille en twee titels runner-up overall.

In de beginnerscategorie liet Mathilde Oosting haar klasse zien met zilver op de Sword Dance, Flora MacDonald’s Fancy en de Scottish Lilt. Ze haalde brons op de Seann Triubhas. Daarmee werd ze runner-up overall in haar categorie. Corine Jager behaalde twee keer brons, bij de Reel of Tulloch en de Scottish Lilt. Corina van Kammen pakte brons op de Highland Fling.

In de Novice-categorie was het raak voor Hinke Jager. Zij danste zich naar zes zilveren medailles en won goud op de Flora MacDonald’s Fancy. Ook zij werd runner-up overall in haar klasse.

Open les op dinsdag 2 september

Wie Highland Dancing eens van dichtbij wil meemaken, krijgt op dinsdag 2 september de kans. Dan organiseert Highland Dancing NL een open les in De Ludinge in Zuidlaren. De les begint om 19:30 uur. Tijdens de avond worden verschillende traditionele dansen gedemonstreerd, is er ruimte om zelf mee te doen en wordt uitleg gegeven over de achtergronden van de dansen en hun plek binnen de Schotse cultuur.

Over de dansgroep

HighlandDancing.nl is een Schotse dansgroep met het thuishonk in Zuidlaren. De dansers komen uit de drie noordelijke provincies en trainen elke week om mee te kunnen doen met diverse competities en optredens in binnen- en buitenland.

De groep bestaat uit 15 dansers (en een doedelzakspeler), variërend in leeftijd van 8 tot 45 jaar, van beginners tot ervaren dansers.

Highland Dancing NL