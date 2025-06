DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Niederlangen

Begin juni is door een voorbijganger in een bosperceel aan de B70 bij Fresenburg een opengebroken sigarettenautomaat gevonden. Deze automaat werd eerder van een buitenmuur van een woning aan de Hauptstraße in Niederlangen gerukt. De schade wordt op 10.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Lathen 05933/924570.

Lathen

Tussen vrijdag 21.30 en zaterdag 01.00 uur is aan de Zum Schützenplatz een grijze VW Golf aangereden. De wagen heeft schade aan de bestuurderszijde. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren (05932) 72100.

Papenburg

Om half twee gistermiddag rukten de politie en de brandweer uit voor een brand in een serre aan de Wilhelm-Berning-Straße in Papenburg. De brand ontstond door onbekende oorzaak in een kast. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar de woning oversloeg. De schade wordt op 25.000 euro geschat.

Gistermorgen is om 11.40 uur aan de Am Stadion in Papenburg een overdekt terras achter een twee etagewoning in brand geraakt. In een van de woningen bevonden zich twee honden. De brandweer heeft een ruit ingeslagen en de dieren uit de woning gehaald. De bewoners van beide woningen waren ten tijde van de brand buiten. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 150.000 euro geschat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Meppen

Tussen 8.15 en 9.00 uur is gistermorgen vanaf het terrein van de St Vituswerk aan de Römerstraße in Bokeloh onder anderen een Ford Transit gestolen. De schade bedraagt 22.800 euro. De auto is later in een nabijgelegen bos aangetroffen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen 05931 / 9490.

Op 19 juni vond omstreeks 11:10 uur in de Kuhstraße in Meppen een incident plaats, waarbij een man zich bedreigd voelde door het gedrag van een fietser. Volgens de huidige informatie observeerde de man een verkeerssituatie, waarbij een fietser direct achter een oudere vrouw met een rollator reed. Hij verzocht de fietser vervolgens af te stappen. Dit leidde tot een verbale reactie van de fietser, die als agressief werd ervaren. Het signalement van de onbekende fietser is als volgt: Hij zou ongeveer 60 jaar oud zijn en ongeveer 1 meter 90 lang. Hij had grijs haar en droeg een bril. Hij was geheel in het zwart gekleed, inclusief een zwarte fietshelm. De fiets zou een zwarte trekkingfiets zijn geweest. Getuigen met informatie over het incident of de identiteit van de beschreven persoon worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931/9490.

Bunde

Bij een ongeval op de A280 bij Bunde zijn gistermiddag om 15.15 uur vier personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 52 jarige automobilist uit Brake de auto van een 74 jarige Nederlandse bestuurder wou inhalen. Tijdens het wisselen van rijstrook zag hij een achterop rijdende auto, bestuurd door een 21 jarige inwoner van Leer, over het hoofd. Ondanks een uitwijkmanoeuvre botsten de beide auto’s tegen elkaar en tegen de vangrails. Ook botsten ze tegen de auto van de 74 jarige Nederlander. De veroorzaker van het ongeval, de 21 jarige man uit Leer en een 20 jarige vrouw die bij hem in de auto zat, raakten zwaargewond. De Nederlander liep lichtere verwondingen op. Ze zijn alle vier naar omliggende ziekenhuizen gebracht.

Weener

Om 1.40 uur, in de nacht van zaterdag op zondag, is op de Süderstraße een 37 jarige fietser tegen een geparkeerde auto van een 38 jarige inwoner van Weener gereden. De wagen heeft schade aan de motorkap en voorruit. Uit een ademanalyse bleek dat de fietser onder invloed van alcohol verkeerde (1.47 promille). Er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Zondag is tussen 17.30 en 19.00 uur op de parkeerplaats bij het vakantiecentrum bij de Dankernsee aan de Schlossallee een witte Ford Mondeo aangereden. De wagen heeft voor 5.000 euro schade aan de passagierszijde. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren (05932) 72100.