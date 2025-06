Leerlingen geven RSG Ter Apel een dikke voldoende

TER APEL – Afgelopen week verscheen de jaarlijkse monitor van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De regionale scholengemeenschap (RSG) Ter Apel doet hier al vele jaren aan mee. Het resultaat was dit jaar een dikke voldoende, de school scoorde gemiddeld een 6,9, waar het landelijk gemiddelde op een 6,6 ligt.

Teamleider Daniël Venema vertelt: ‘we vinden het heel belangrijk om van onze leerlingen te horen wat ze van ons onderwijs vinden. Natuurlijk doen we dat niet alleen maar via de LAKS-monitor. We voeren ook panelgesprekken met leerlingen en daarnaast kijken we als schoolleiding ook in de lessen. Het is natuurlijk wel fijn om te zien dat de resultaten van de monitor overeenkomen met ons eigen beeld’.

Robin van Kleef-van de Vlekkert, coach van de leerlingenraad, vult aan: ‘een 6,9 is natuurlijk een heel mooi cijfer, maar zoals we ook tegen onze leerlingen zeggen als ze dat halen: er is best ruimte voor verbetering. Daar gaan we ook mee aan de slag, en dan kunnen we volgend jaar kijken of dat ook effect heeft op ons cijfer.’

Het is opvallend om te zien dat de RSG Ter Apel op ieder onderdeel van de LAKS monitor boven het landelijk gemiddelde scoort, en op sommige onderdelen zelfs fors erboven. Waar het bijvoorbeeld gaat over de tevredenheid over de coach en de andere hulp die leerlingen met problemen krijgen is de score veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook de sfeer en de veiligheid scoren uitstekend.

Coördinator en docente aardrijkskunde Mayon Zwiers is ook tevreden: ‘waar ik als docente toch als eerste naar kijk is de tevredenheid van de leerlingen over onze lessen. Het is dan fijn om te zien dat de RSG hier op de meeste onderdelen meer dan 10% hoger scoort dan het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk is dat ook wel één van de redenen dat onze examenresultaten dit jaar echt heel erg goed waren.’

Venema vult aan: ‘met die resultaten zat het inderdaad wel goed. Ruim 95% van al onze examenklassers slaagde in eerste instantie, na de herkansing zal daar hopelijk nog een aantal bij komen. En dan daar bovenop ook nog zo’n positief resultaat op de LAKS-monitor: wij gaan straks na de diploma-uitreikingen hartstikke tevreden de vakantie in, en volgend jaar proberen het nog beter te doen!’

Catharina Glazenburg

Bron: RSG Ter Apel