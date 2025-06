Politie vindt pasgeboren zeehondenpup bij illegaal feest Borgsweer

BORGSWEER – Tijdens het beëindigen van een illegaal feest op de Otterdunnerpier bij Borgsweer, in de nacht van vrijdag op zaterdag, trof de ME een opvallende verschijning aan tussen de geparkeerde auto’s: een pasgeboren zeehondenpup. Het dier is inmiddels opgevangen in Zeehondencentrum Pieterburen, dat sinds kort is gevestigd in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog.

De politie nam in de vroege ochtend contact op met het Zeehondencentrum. Op verzoek van het centrum werd de pup tijdelijk naar een veilige plek gebracht, zodat een zeehondenwachter haar kon ophalen. Het dier bleek pas twee tot vier dagen oud te zijn en had de navelstreng nog.

Schreeuwende melding

Vermoedelijk was de pup al enkele uren aanwezig bij het feest. Wellicht is de moeder van het dier gevlucht voor de drukte van het feest. Eerder die nacht ontving de dierenambulance al een melding van schreeuwende en feestende mensen, over een pup. De dierenambulance vangt echter geen zeehonden op en verzocht om het Zeehondencentrum te bellen. Dit is niet gebeurd.

Kleiner dan gemiddeld

De pup is een vrouwtje en heeft de naam Rave gekregen. Ze wordt momenteel verzorgd in het zeehondenziekenhuis. Zonder moedermelk zou een pup van deze leeftijd het in het wild niet overleven. Daarom krijgt ze in het centrum een soortgelijke zalmpap om haar groot te brengen. Met haar 7,2 kilo is ze een kleine pup; het gemiddelde geboortegewicht is 9 kg.

De komende weken staan daarom volledig in het teken van rust, herstel en groei – net als bij elke pasgeboren zeehond in opvang. Naar verwachting blijft Rave zo’n twee tot drie maanden in het centrum, totdat ze sterk genoeg is om terug te keren naar zee.

Wederom door menselijk toedoen

Rave is niet de eerste pup die dit jaar door menselijk toedoen in het centrum opgevangen wordt. Er zijn al meerdere pups in de opvang die werden lastiggevallen door strandgangers en honden. Ook is een pup door mensen in de auto meegenomen voordat ze een melding maakten bij het Zeehondencentrum.

Het Zeehondencentrum roept op om minstens dertig meter afstand te houden van zeehonden in het wild. Let op waarschuwingsborden en houd honden aangelijnd. Bij twijfel, bel een zeehondenziekenhuis in de buurt.

Bron en foto’s: WEC | Zeehondencentrum